Galeriler Videolar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Teslim olan PKK’lıdan garip iddia

’PKK’nın elektrik üreten barajı var’

10 Eylül 2012 Pazartesi 14:03
Teslim olan PKK’lıdan garip iddia

PKK'nın, çobanlık yaparken 2 yıl önce kandırılarak dağa götürdüğü 'Tolhildan' kod adlı 23 yaşındaki terörist Mehmet Acar, örgütten kaçarak polise teslim oldu. Hakurk başta olmak üzere Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim gören Mehmet Acar hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu yargılandığı mahkemede ifade veren Mehmet Acar, "Bulunduğum Beritan kampı, elektriğini örgüte ait barajdan sağlıyordu" dedi.

Van'ın Başkale ilçesinde yaşayan Mehmet Acar, hayvan otlatırken PKK'lılar tarafından dağa götürüldü. Geçtiğimiz Ekim ayında Tutak İlçe Emniyet Amirliği'ne roketatarlı saldırı yapan, Tendürek Dağı mevkiinde araç yakma eylemlerine katılan Acar, bir fırsatını bulunca kaçarak ailesinin yanına gitti. Babası Sadrettin Acar ile birlikte 17 Aralık 2011 günü Van Emniyet Müdürlüğüne başvuran Mehmet Acar, örgütle ilgili bildiklerini anlattı.

YAŞAM MALZEMELERİ K. IRAK'TAN GELİYORDU

Terör örgütünün gençleri kandırdığını ve Kürdistan'ı kurmak istediğini anlatan Acar,

"Hayvan otlatırken Cudi ve Baz kod adlı iki kişi tarafından götürüldüm. Bunlarla birlikte İran'ın Urumiye, oradan Irak sınırına geçerek Hakurk kampına gittik. Kampta Muşlu 'Cigerhun' kod adlı kişiye teslim edildim. Cigerhun bana 'Öcalan' anlamına gelen 'Tolhildan' kod ismini verdi. Burada 25-30 kişilik grup ile birlikte ağır silah kullanma ve doçka, bixi, uçaksavar, kaleşnikof atış eğitimi aldım. İdeolojik eğitimlerde Abdullah Öcalan'ın görüşme notları ve kitapları okutuluyordu. Kampa yaşam malzemeleri, Kuzey Irak'tan geliyordu. Eğitim bittikten sonra yemin töreni yaptık, HPG yazılı kimlik kartı ve silah verildi. Eğitimden sonra benimle birlikte 6 kişi Beritan kampına gönderildik" dedi.

ELEKTRİĞİ ÖRGÜTE AİT BARAJDAN ALIYORDUK

Kamptan Cigerhun'un sorumlu olduğunu belirten Mehmet Acar şöyle devam etti:

"15 kişinin görevi sığınak ve tünel kazmaktı. Kampta Azad kod adlı kişinin Berjin kodlu kadın örgüt mensubuyla kaçtığını duydum. Kampta kazı işlerini hilti ile yapıyorduk. Elektriği örgüte ait barajdan alıyorduk. Barajın sorumlusu Brindar kodlu kişiydi. Yemek işlerini sırayla yapıyorduk. Kampın bulunduğu noktaya hava saldırısı yoktu ama yakın bölgelere oluyordu. Temmuz 2011'de Cigerhun beni Türkiye'nin Serhat bölgesinde görevlendirdi. Serhat eyalat koordinatörü Çetin kod adlı Musa Çetiner ile İrana' geçtik. Erdal ve Falat kodlu kişiler de bizimleydi. Serkeş kodlu Zafer Zal'ın yanına Tendürek'e 2,5-3 ay yürüyerek ulaştık. Geceleri yürüyüp gündüzleri dinleniyorduk. "

Tutak Emniyet Amirliği'ne roketatarlı saldırı, Tendürek dağı eteklerinde araç yakma, yağmalama eylemlerine katılan Mehmet Acar hakkında, Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 24 yıldan 65 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim