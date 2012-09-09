Tesettür plajını düşünürken, borçları unuttu

Kocaeli Karamürsel’de sahile paravan çekip kadınlar için tesettür plajı yapan Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin en borçlu belediyesi çıktı. AKP’li İbrahim Karaosmanoğlu’nun başında bulunduğu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hazineye 5 milyar 191 milyon lira borcu bulunuyor.

Karaosmanoğlu, Karamürsel’deki Ereğli plajını 150 metre uzunluğunda bir paravan ile kapattırıp, ‘’Kadınlar plajı” yapmış ve tepki toplamıştı. Plajın paravanları daha sonra fırtınadan yıkılmıştı. Bu plaj ile gündeme gelen Kocaeli Belediyesi hazineye borçlu bulunan 43 belediye arasında ilk sırayı alıyor.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, CHP’li Sena Kaleli’nin soru önergesine verdiği cevaba göre Kocaeli Belediyesini, 2 milyar 576 milyon 764 bin lira borç ile AKP’li Melih Gökçek’in başında bulunduğu Ankara Büyükşehir belediyesi izliyor. 2011 yıl sonu itibarıyla belediyelerin iç ve dış toplam borç stoku ise toplam 36,9 milyar lirayı buluyor.

Ankara EGO Genel Müdürlüğü 1 milyar 775 milyon 878 bin lira, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 510 milyon 209 bin lira, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesinin 179 milyon 103 bin lira, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de, 104 milyon 30 bin lira borcu bulunuyor.

