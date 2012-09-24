Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Terörle mücadelede yeni strateji

TSK, PKK'ya karşı alan hâkimiyetini tamamen sağlamak amacıyla bölge bölge büyük bir temizlik harekâtına başlıyor.

24 Eylül 2012 Pazartesi 05:40
Terörle mücadelede yeni strateji

Terörörgütü PKK’nın son dönemde artan saldırıları sonrası Ankara, silahlı mücadelede benzeri görülmemiş çapta geniş yeni bir konsept için düğmeye bastı. Genel olarak, sabit noktada beklemenin bırakılarak hareketli hale geçildiği yeni harekat tarzı, “Mutlak hakimiyet, tam pres” diye de adlandırılıyor. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede, PKK’nın terör faaliyetlerinde üs olarak seçtiği bölgeler başta olmak üzere alan hakimiyetini tamamen sağlamak amacı ile bölge bölge büyük bir temizlik harekâtına başlıyor.
Bunun için bölgede öncelikli 2 il, Hakkâri ve Şırnak kırsalı olmak üzere bölgeler temizlenmeye başlanacak. Ancak bunlar gerçekleşirken her belirlenen bölge ayrı ayrı çembere alınacak. Terör örgütünün gruplarının birbiriyle teması kesilerek, bulundukları yerde izole edilip etkisiz hale getirilmeleri planlanıyor.

Her yerde olunacak

Bir diğer önemli unsur da hareketli birliklerin PKK’nın bölgedeki hareketliliğinin önüne geçmek amacıyla her yerde olması. Bu çerçevede, uzman çavuştan üst rütbeli subaylara dek tecrübeli personel de bizzat harekâtlarda aktif olarak bulunacak.
Ankara’da bulunan komuta heyetinin bir ayağı da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in talimatıyla sürekli bölgede olacak. Buna harekat bölgesinde fedakarca görev yapan personelin bizzat yanında bulunulması nedeniyle özellikle önem veriliyor. Planlamaya göre, kırsal bölgeler başta olmak üzere şu iller temizlik harekatında ilk aşamada yer alacak: Hakkâri, Şırnak, Batman, Van, Siirt, Bingöl, Muş, Tunceli, Diyarbakır.
Ancak ilk adım olarak, Hakkâri’de güneydoğu Irak- İran sınır köşesi Yüksekova- Şemdinli- Dağlıca- Çukurca- Geçimli bölgesi ile Şırnak’ta yakın bölge olarak Beytüşşebap- Uludere ekseni 1’inci öncelikli yer alacak.

Gerekirse sınır ötesi

Aynı zamanda ABD’ye de anlık istihbaratın daha etkin hale getirilmesi ve teslimatı geciktirilen Süper Kobra taarruz helikopterleri için bir kez daha resmi girişimde bulunulacak. Harekâtların icrasında deneyimli polis özel harekat birimleriyle MİT istihbarat birimleriyle de koordineli olarak çalışılacak.
Yetkililer, bir süreden beri sürekli kamuoyunda konuşulan sınır ötesi harekat için ise, “Hangi adım gerekiyorsa o adım atılacak. Devletin bu işin bitirilmesi konusunda kesin kararlılığı var” şeklinde açık kapı bırakan kritik bir değerlendirmede bulunuyorlar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim