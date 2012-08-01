Teröristler patlamadan sonra askeri taramış

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, saldırının Lice karayolunun Kayacık kavşağı bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Lice 2’nci Motorize Piyade Tugay Komutanlığı Mayın Emniyet Tarama Timi (METİ)'nin, terör örgütü tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının imha edilmesi amacıyla görevlendirildiğini anlatan Toprak, timin yakın emniyetini sağlamakla görevli Jandarma Özel Harekat Timi'ne yönelik bir saldırı gerçekleştiğini vurguladı.

Vali Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün saat 07.45 sıralarında arazide emniyet yerine intikal ederken, önce el yapımı patlayıcı infilak etmiş, eş zamanlı olarak patlamanın hemen ardından sayıları belirlenemeyen bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca açılan ilk ateşte bir jandarma astsubay üst çavuş ile bir jandarma uzman onbaşı şehit olmuştur. Çatışmayı müteakiben bölgeye jandarma özel harekat timleri, kobra zırhlı araçları ve kobra taarruz helikopterleri takviye olarak gönderilmiş ve insansız hava aracı ile havadan keşif faaliyetlerine başlanmıştır. Konu ile ilgili soruşturma, takibat ve operasyon devam etmektedir.

(CHA)