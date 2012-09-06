Teröristi 1 yaşındaki Almina konuşturdu!

Foça saldırsının faili, Gaziantep'teki patlamada yaralanan Alima Melise'nin fotoğrafına görünce konuştu.

İzmir Foça'daki askeri araca yönelik bombalı saldırının faili Yunus Ç., Şanlıurfa'da ele geçirilmişti.

Viranşehir'de uygulama yapan güvenlik güçlerine yönelik saldırı sonucu çıkan çatışmada, teröristlerden Ahmet Bal ölü, Yunus Ç. yaralı yakalanmıştı.

Polis, yaralı Yunus Ç.'yi ilginç bir şekilde konuşturdu ve Foça saldırısının ayrıntılarına ulaştı.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, Yunus Ç.'nin parmak izleri Foça'daki saldırı sonrası bulunan altın bilezik kutusundan alınan parmak izleriyle ile aynı çıktı ve İzmir'den Şanlıurfa'ya giden özel bir ekip yaralı teröristi sorguya aldı.

Terör uzmanı polislerden biri tedavi gören Yunus Ç.'ye, Gaziantep'deki bombalı saldırının en küçük kurbanı 1 yaşında ki Almina Melise Akar'ı hatırlatarak, "Almina'nın ölümü o saldırıyı yapanları nasıl haklı gösterebilir?" diye sordu.

Bir süre düşünen PKK'lı terörist, iddiaya göre o an ağlamaya başlayarak saldırıyı yapan terör örgütünü eleştirdi: "Kim olursa olsun 1 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep olan saldırıyı yapanlar başarıya ulaşamazlar."

Ardından da Foça saldırısının nasıl yapıldığını anlatmaya başladı.