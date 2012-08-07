Terörist saldırısı diye karakola koştular

Jandarmanın, Yıldız’ı kurtarmak için boğaya ve havaya ateş açması, beldede yaşayanların karakola teröristlerin saldırdığını düşünmesine neden oldu. Karakola koşan Altınovalılar, komşularının öldüğünü öğrenince üzüntüye boğuldu. Uyuşturucu iğneyle bayıltılan boğa ise kasap tarafından kesildi.

Olay, Ayvalık İlçesi Altınova Beldesi’ndeki futbol sahası yakınında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Selimiye Mahallesi 8 Sokak’ta oturan Mustafa Yıldız (55) ile kardeşi Feyzullah Yıldız (51), Altınova futbol sahasının yanında bulunan otluk alandaki boğaları evlerine götürmek istedi. Feyzullah Yıldız, yaklaşık 800 kilogram ağırlığındaki boğanın boynuna bağlı olan zincirin hayvana zarar verdiğini düşünüp çıkartmak istedi. Öfkelenen boğa, zincirden kurtuldu ve sahibine saldırmaya başladı. Ağabey Mustafa Yıldız, hayvanın uyuşturucu iğneyle sakinleştirilmesi için veteriner çağırmaya gitti. Bu sırada Feyzullah Yıldız da kendi imkanlarıyla azgın boğanın boynuna ip geçirmeye çalıştı. Ancak öfkeli hayvan, talihsiz adamı boynuzuyla yerden yere çarptı. Elindeki ip de kendi boynuna dolanan Yıldız olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada olayı gören TIR şoförü, yakındaki jandarma karakoluna haber verdi.

TERÖRİSTLERİN SALDIRDIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Karakolda nöbetçi olan askerler hızla futbol sahasına geldi, boğaya ve havaya ateş açtı. Yaralanan boğa kaçarken, silah seslerini duyan Altınovalılar, jandarma karakoluna teröristlerin saldırdığını düşünüp koşarak karakola gitti. Karakola geldiklerinde, komşularının öldüğünü öğrenen Altınovalılar yasa boğuldu. Talihsiz adamın cesedi yapılan inceleminin ardından Ayvalık Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

7 İĞNEYLE BAYILABİLDİ

Olay yerinden kaçan boğa ve sürüdeki diğer hayvanlar kendiliğinden ahıra döndü. Yıldız’ın yakınları hemen veterinere haber verdi. Yıldız’a ait ahıra gelen veteriner Fethi Karcı, kızgın boğaya tabancayla tam 7 uyuşturucu iğne attı. Boğa yaklaşık bir saat sonra ilacın etkisiyle bayıldı. Yıldız’ın yakınlarının çağırdığı kasap, boğayı kesti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Sahibi olduğu boğa tarafından öldürülen Feyzullah Yıldız için bugün Selimiye Orta Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, Altınova Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.