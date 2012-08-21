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Terör kurbanı çocuklar !

Hükümet Gaziantep’teki hain saldırının hedefinin polis olduğunu söyledi ancak kurbanlar, tesadüfen olay yerinden geçen siviller ve çocukları oldu.

21 Ağustos 2012 Salı 12:55
Terör kurbanı çocuklar !

 

Gaziantep'te dün akşam saatlerinde yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Hastanede tedavisi süren 17 yaralıdan 4'ü ise halen hayati tehlikeyi atlatamadı.

Kurbanlar arasında yaşları 1.5, 4, 11 ve 12 yaşında dört de çocuk bulunuyor. Kurbanlardan geriye acılı aileleri ve yürek burkan hayat hikayeleri kaldı.

Çocuklardan ikisi patlama anında banka önündeydi. Şırnak'ta askerliğini yapan ve memleketine izne gelen baba Onur Fikret Aker, bankamatikten para çekerken onu bekleyen anne Duygu ve 1,5 yaşındaki kızları Almina ile yanlarındaki yeğenleri de kurtulamadı. Bayram ziyaretine giden aile ve yanlarındaki yeğenleri hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerden birkaç kişi de patlama sırasında araçlarıyla olay yerinden geçenler oldu. Bunlardan 3'ü de cezaevi aracını kısa süreliğine olay yerine çeken 3 gardiyan oldu. İsmail Darlel, Safi Cambaş ve Davud Adak cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapıyordu.

Hayatını kaybeden çocuklardan biri de 3 yaşındaki Süleyman Alkan. Bayramlaşmaya giderken hain saldırının kurbanı olan minik Süleyman'ın babası İbrahim ve annesi Dilber Alkan yaralı olarak hastanede. Anne Diller Alkan'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Saldırıda hayatını kaybeden diğer iki çocuğun isimleri ise şöyle: 11 yaşındaki Sevgi Gülperi İnanç ve 12 yaşındaki Sena Büyükkonuk...

Kurbanların cenazeleri kimlik tespiti için İstanbul'a gönderildi. Adli Tıp kurumu'nda yapılacak DNA testinden sonra ailelerine teslim edilecek ve yarın son yolculuklarına uğurlanacaklar.

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