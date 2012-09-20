Terim: 'TT Arena’da ortam farklı olacak'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.





İşte Fatih Terim'in demeçleri;





"İlk önce kaybettiğimiz için üzgünüm. Sonuca pozitif diyemeyiz. Galatasaray'ın karakterini sahaya yansıttıysak ne mutlu bize. Maçın başında rakip daha iyi başladı. Devre sonuna kadar toparladık. Umut'un sakatlığı planlarımızı bozdu. Manchester United ile oynuyoruz; burada oynacağımız oyun, ligde gösterdiğimiz mücadeleden daha fazla olmasının gerektiğini daha önce de söylemiştik.





"Pozisyon penaltıydı"





"1. dakikada Umut'un yerde kaldığı penaltıya hiçbir şey demeye gerek yok. Devre arasında gördük ki penaltı. Bu seviyedeki hakemler bu penaltıları görecekler. Bu seviye ayrı bir seviye. Daha çok yol almamız gerekiyor. Bizim oyunclarımız direnç gösterdiler. Koşmada ligin üstüne çıktılar. Burada mağlup olmak istemezdik. Burada bir olay yapmak isterdik. Burada sevincidirici olan; Manchester United'a kafa tutabilmek. Onlara kendi evlerinde son dakikaları vakit harcamaya mecbur ettik. Baktığınız zaman, onlar tek santrafor oynuyor. Ama biz burada iki forvetle sahaya çıktık. Birçok hatamız oldu. Skor olarak pozitif yansımasa da; analiz olarak çok pozitif yansıdı. Ama oyuncularım buradan ders çıkaracaklardır.





Manchester United'ı İstanbul'da daha tedirgin edeceğiz. Türk Telekom Arena'da ortam çok daha farklı olacak."