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Terim: ’’Siz önce Antalya’yı yenin’’

Galatasaray’da, Manchester United maçının gündemin ilk sırasına oturması üzerine oyuncularını uyaran Terim, Antalya’yı yendikten sonra İngiltere’yi düşünün” dedi.

15 Eylül 2012 Cumartesi 12:35
Terim: ’’Siz önce Antalya’yı yenin’’
Galatasaray ’da futbolcular başta olmak üzere yöneticilerin de Manchester United maçına yönelik açıklamalar yapması Fatih Terim’i tedirgin etti.
 
Sarı-Kırmızılı ekipte tüm ilginin Old Trafford’da oynanacak ManU karşılaşmasında yoğunlaşması üzerine Terim, oyuncularına dün önemli uyarılarda bulundu.
 
Galatasaraylı futbolcularla kamp tesislerinde bir araya gelen tecrübeli teknik adam, bugün karşılaşacakları Antalyaspor’a geçen sezon iki maçta da puan kaybettiklerini hatırlattı.

“Old Trafford’daki karşılaşmayı şimdilik unutun”

2011-12 sezonunu şampiyon tamamlayan Cimbom, kırmızı beyazlıların bileğini ligde bükümemişti. Geçen yıl Galatasaray’ın ligde yenemediği tek takım olan Antalyaspor’la oynanan iki maç da berabere (0-0, 1-1) sona ermişti. Sarı-Kırmızılı futbolculardan 19 Eylül’deki Manchester United maçını unutmalarını ve  Antalyaspor karşılaşmasına odaklanmalarını isteyen Terim, “Herkes Old Trafford’la Manchester karşılaşmasını konuşuyor.

Kendinizi bu maçta ispatlayın

En önemli maç, ilk oynayacağımız maçtır. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Bugun kazandıktan sonra İngiltere’deki mücadeleyi düşünmeliyiz. şampiyonlar ligi arenası ve Manchester maçını beklediğinizi biliyorum; ama önce Antalya karşılaşmasına odaklanıp galip gelmeliyiz. Old Trafford’da sahaya çıkmayı çok isteyen varsa, o formayı hak ettiğini Antalya karşısında ispatlamalı” dedi. Fatih Terim’in Antalyaspor karşısında kadroda fazla bir değişiklik yapmayı düşünmediği, öğrenildi. Kasığındaki sakatlığı önemsiz olan Dany’nin kulübede oturacağı, Burak Yılmaz’ın ise ilk 11’de başlayıp formsuz Johan Elmander’in ise yedek soyunabileceği ifade edildi.

Cris’in ilk maç heyecanı 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Antalya karşılaşmasında Cris’in performansını merak ediyor.Terim, bugünkü mücadelede Ujfalusi’nin şok sakatlığı sonrası transferin son günü Lyon’dan kadroya katılan Brezilyalı yıldızı ilk 11’de oynatmayı planlıyor. Defansın sigortası konumundaki Ujfalusi’nin yokluğunda Cris’in göstereceği form, sonraki haftalar için de belirleyici olacak. Öte yandan Cris de twitter’ından “Elimden geleni yapacağım. Antalya önünde yeni takımımla ilk resmi maça çıkıyorum” diyerek bugünkü karşılaşmada ilk 11’de olacağının sinyalini verdi.
 
Kaynak: Hürriyet 
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