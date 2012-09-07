Terim: 'Şehit var, ne kutlaması!'

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son günlerde yoğunlaşan terör saldırıları karşısında hassasiyetini doğum gününde de devam ettirdi. Gaziantep'teki PKK saldırısı sonrası Kasımpaşa maçının değerlendirmesi için basının karşısına çıkan Fatih Terim; "Ne futbolu konuşacağız. Bu kadar şehidin olduğu bir günde futbol konuşamam, bu konuda beni bağışlayın" demiş ve bu konuşmasının ardından PFDK'dan 5 bin TL para cezası almıştı.





Evde de kutlama yok





Terim aynı hassasiyeti doğum gününde de gösterdi. İmparator 59. yaşına girdiği gün Beytüşşebap'tan gelen 10 şehit haberiyle yıkıldı. Aynı gün Florya'da çalışanlar Terim'e sürpriz bir doğum günü partisi için çalışma yapıyordu. Bu hazırlıktan bir şekilde haberi olan Fatih Terim; "Ülkede 10 tane şehit var. Yas tutmamız gereken böyle bir günde, ne partisi, ne doğum günü kutlaması" diyerek şehitlere olan hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Terim'in bu tavrı üzerine kutlamadan vazgeçildi. Sarı-Kırmızılı yönetimi de siteden açıklama yaparak bu özel günü kutladı. İmparator'un evde de doğum günü kutlaması yapılmasına izin vermediği öğrenildi.





Kaynak: Milliyet