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Terim: 'Korkmadan oynamaya gidiyoruz'

Medical Park Antalyaspor'u 4-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Manchester United deplasmanına korkmadan oynamaya gideceklerini söyledi.

15 Eylül 2012 Cumartesi 22:55
Terim: 'Korkmadan oynamaya gidiyoruz'
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medical Park Antalyaspor maçı sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. 

Terim'in açıklamaları şu şekilde;

"Genelikle Avrupa Kupaları'nda maç oynamadan önce bu tip karşılaşmalar tehlikeli olur. Ama maçın başında oyunun kontrolü elinde tutan bir takım ve gole her zaman yakın bir takım vardı. Rakip 10 kişi kalınca ikinci yarı fazla efor sarfetmedik. Bunun için sevinçliyim. Ayrıca gol yemeden 3 puanı aldığımız için de mutluyum."

"Amrabat daha çok işler yapacak diye düşünüyorum. Takıma alışıyor. Ama daha da adapte olacak. Yeteneklerini Galatasaray adına kullandıkça daha da tehklike olacak."

"Elmander'in biraz canı acımıştı. Çarşamba günü için bir şey diyemem. Doktorlarımızın açıklamasını bekleyeceğiz. Ama Çarşamba gününe sarkayacağını sanmıyorum. Cris çok tecrübeli. Belli kondisyona ulaştığı zaman daha da faydalı olacak. Liderliği ve tekniği bize çok şey katacak. Semih, Cris, Dany ve Gökhan sağlam randımanı verecekler. Burak da geliyor, gol atıyor. Birebir ve defansın arkasına koşmada çok tehkeli bir isim. Değişik yeteneklerini ileride daha da gösterecek."

"Korkmadan oynamaya gidiyoruz"

"Manchester için fazla şey söylemeye gerek yok. Galatasaray grup maçlarına orada başlayacaktır. Manchester United'a saygı duyuyoruz. Ama biz de saygı duyulacak işler yapmak istiyoruz. Artık 3-4 günlük periyotlar başladı. Buna hazır olmamız lazım. Bütün futbolcularımdan yararlanacağım sezon boyunca. Orada Galatasaray zamanında bir tarih yazmıştı. Oraya mağlup olmaktan korkmayan bir Galatasaray gidecek. Kötü oynayabiliriz, gol yiyebiliriz veya yenilebiliriz. Ama hiç önemli değil."
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