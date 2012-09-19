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Terim’in Manchester planı hazır

İşte İmparator'un fetih planı: Pres rakip yarı alanda değil, ceza sahasından başlayacak. Her top ağır defansın arkasına sarkıtılacak. Anahtar ise duran toplar.

19 Eylül 2012 Çarşamba 08:20
Terim’in Manchester planı hazır
Galatasaray’a 2000 yılında kazandırdığı UEFA Kupası’yla Türk futbolunun en büyük başarısını yaşatan teknik direktör Fatih Terim, bir kez daha Avrupa’da ses getirmek için yola çıkıyor. Tecrübeli hoca, bu yoldaki ilk engel olan Manchester United’ı Old Trafford’da devirecek planı hazırladı. Sahaya kesinlikle beraberlik için çıkmayacağını defalarca vurgulayan Terim, takımı geçen sezon Süper Lig’de şampiyonluğa taşıyan hücum felsefesini Şampiyonlar Ligi’ne de taşıyacak. Öğrencilerine ‘90 dakika pres’ emri veren İmparator, baskının rakip yarı alanda değil, ceza sahasının önünden, hatta kaleciden itibaren başlamasını istiyor. Bu şok presle Manchester United’ın oyun kurmasını engellemeyi düşünen Terim, Amrabat-Hamit, ardından Selçuk-Melo ikilisini kademeli olarak devreye sokacak. Burada kazanılacak toplar vakit kaybetmeden ağır Vidic-Ferdinand tandeminin arkasına sarkıtılacak. Elmander ile Umut da bu pozisyonları gole çevirmeye çalışacak.

İdmanlarda özel çalışma

Kilit rolü ise duran toplar oynayacak. Özellikle Selçuk İnan’a çok önemli görevler düşüyor. İdmanlar sırasında özel çalışmalar yaptıran Terim, aynı şekilde savunma organizasyonu için de defansa uyarılarda bulundu. Savunma beklerinin hücuma çıkışlarda dikkatli olmasını da isteyen Terim, kaptırılan toplarda kademenin derhal oluşması için her oyuncuya pozisyon kayıpları esnasında doldurmaları gereken bölgeleri de tek tek gösterdi.

Kaynak: Fanatik
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