Terim’in Cris keyfi

Tomas Ujfalusi’nin zamansız sakatlığıyla transfer planları alt üst olduğu için morali oldukça bozulan Galatasaray Teknik Direktörü Fatif Terim’in yüzünde güller açmaya başladı.. Genoa karşılaşmasında şu ana kadar şans veremediği birçok yıldızının son performansını görme fırsatı yakalayan Fatih hocanın hiç şüphesiz maç boyu gözü son transfer Cris’teydi.. Lyon’dan alınan tecrübeli futbolcu Sarı-Kırmızılı formayı sırtına geçirdiği ilk karşılaşmada neredeyse hatasız bir oyun çıkarırken Terim de 35’lik savunmacıya övgüler yağdırdı.

Normal süresi 0-0 biten ve penaltılarla kaybettikleri maçın ardından yardımcıları ve Sarı-Kırmızılı yöneticilerle durum değerlendirmesi yapan Fatih hoca, “Cris haricince Kolo Toure ve Chivu gibi 2 alternatifimiz daha vardı ama ben Cris’i istedim. Gelir gelmez sanki bu takımda 40 yıldır forma giyiyormuş gibi arkadaşlarına ayak uydurdu. Tam da beklediğim gibi tecrübesiyle takıma hemen alıştı. Doğru bir tespit yapmışım” sözleriyle Sambacı’yı göklere çıkardı.





Furkan göze girdi





Yöneticiler de transferin son gününde kadroya kattıkları Furkan’ın performansından oldukça memnun kaldı. İdareciler Kayseri’den alınan genç yetenekle ilgili, “Furkan başkanımıza sürppriz oldu ama o da oyuncumuzun sergilediği futbolu beğendi” ifadelerini kullandılar.

Kaynak: Yalımcan Sarpyel / Milliyet