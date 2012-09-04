Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Terim'e, Pamuk'a vergi darbesi

Milyon dolarlık geliri asgari ücret gibi gösterme devri bitti.

04 Eylül 2012 Salı 10:30
Terim'e, Pamuk'a vergi darbesi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün yeni Gelir Vergisi Kanunu taslağının hazır olduğunu belirterek kanundaki en önemli düzenlemenin şimdiye kadar vergi alınmayan veya daha düşük vergi alınan kesimlerin bu istisnalarını ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Bakan Şimşek amaçlarının vergi adaletini sağlayıp vergiyi tabana yaymak olduğunu belirtti.

Gelir Vergisi Yasası'na göre oymacılık, ev hanımlığı, elekçilik gibi el sanatlarına yönelik esnafa gelir vergisi muafiyeti sağlanıyor. Bakan Şimşek'in açıklamalarının satır aralarından bu kesimlerin yine vergi dışı kalacağı anlaşılıyor. Çünkü küçük esnaf zaten az para kazandığından vergide adaleti sağlamak için yapılan düzenlemenin bu kesimleri etkilemesi beklenmiyor. Diğer bir deyişle bu kesimlerden vergi alınmaması zaten vergi adaleti açısından doğru bir yaklaşım.

TEKNİK DİREKTÖRLER DE KAPSAMDA
Haberturk'ün haberine göre, indirim ve istisna sağlanan diğer kesim ise çoğu zaman çok daha büyük meblağlarda para kazananlar. Bu muafiyetler ise Gelir Vergisi Yasası'nın 18'inci maddesinde sayılıyor. Bakan Şimşek yüzde 35 yerine yüzde 15 vergi ödeyen ve milyon dolarlar kazanan futbolcuları zaten örnek olarak verdi. Bunun yanı sıra teknik direktörler ve diğer spor dallarında boy gösteren ve bol para kazandığı herkesçe bilinen sporcular yüzde 35'lik vergi dilimine girmekten kurtulamayacak. Tabii bunun içine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da dahil.

Maliye Bakanlığı çalışmalarında geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan Fatih Terim'in maaşının asgari ücretten gösterilmesinin bardağı taşıran son damla olduğu konuşuluyor. Yani yeni durumda Terim ve Kocaman'ın da içinde bulunduğu teknik direktörlerin performanslarına dayalı olarak aldıkları primlerde vergi oranı yüzde 20 ila 35 arasında değişecek. Maliye'nin özellikle ücretleri dışında jestiyon (kâr payı olarak gösterilen jestiyonların yüzde 50'si vergiden muaftı) adı altında aldıkları ücretleri vergiden muaf olan başta banka CEO'ları olmak üzere finans sektörü yöneticilerinin bu kazançlarını vergi dışı bırakmayacağı biliniyor.

ORHAN PAMUK'UN DA VERGİSİ ARTACAK
Yasaya göre şimdiye kadar muaf olan ve yeni yasa ile herkes gibi vergilendirilecek kesimler şöyle:

"Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar, internet, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satan veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devredenler."

Yani başta Orhan Pamuk olmak üzere birçok yazarın vergisi bundan sonra artacak. Yine telif hakkı ile yazı yazan köşe yazarları için de benzer bir durum olacak. Böylece Maliye'nin elde edeceği ek vergi geliri milyar lirayı bulacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim