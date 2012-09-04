Terim'e, Pamuk'a vergi darbesi

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önceki gün yeni Gelir Vergisi Kanunu taslağının hazır olduğunu belirterek kanundaki en önemli düzenlemenin şimdiye kadar vergi alınmayan veya daha düşük vergi alınan kesimlerin bu istisnalarını ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Bakan Şimşek amaçlarının vergi adaletini sağlayıp vergiyi tabana yaymak olduğunu belirtti.



Gelir Vergisi Yasası'na göre oymacılık, ev hanımlığı, elekçilik gibi el sanatlarına yönelik esnafa gelir vergisi muafiyeti sağlanıyor. Bakan Şimşek'in açıklamalarının satır aralarından bu kesimlerin yine vergi dışı kalacağı anlaşılıyor. Çünkü küçük esnaf zaten az para kazandığından vergide adaleti sağlamak için yapılan düzenlemenin bu kesimleri etkilemesi beklenmiyor. Diğer bir deyişle bu kesimlerden vergi alınmaması zaten vergi adaleti açısından doğru bir yaklaşım.



TEKNİK DİREKTÖRLER DE KAPSAMDA

Haberturk'ün haberine göre, indirim ve istisna sağlanan diğer kesim ise çoğu zaman çok daha büyük meblağlarda para kazananlar. Bu muafiyetler ise Gelir Vergisi Yasası'nın 18'inci maddesinde sayılıyor. Bakan Şimşek yüzde 35 yerine yüzde 15 vergi ödeyen ve milyon dolarlar kazanan futbolcuları zaten örnek olarak verdi. Bunun yanı sıra teknik direktörler ve diğer spor dallarında boy gösteren ve bol para kazandığı herkesçe bilinen sporcular yüzde 35'lik vergi dilimine girmekten kurtulamayacak. Tabii bunun içine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da dahil.



Maliye Bakanlığı çalışmalarında geçtiğimiz günlerde basına da yansıyan Fatih Terim'in maaşının asgari ücretten gösterilmesinin bardağı taşıran son damla olduğu konuşuluyor. Yani yeni durumda Terim ve Kocaman'ın da içinde bulunduğu teknik direktörlerin performanslarına dayalı olarak aldıkları primlerde vergi oranı yüzde 20 ila 35 arasında değişecek. Maliye'nin özellikle ücretleri dışında jestiyon (kâr payı olarak gösterilen jestiyonların yüzde 50'si vergiden muaftı) adı altında aldıkları ücretleri vergiden muaf olan başta banka CEO'ları olmak üzere finans sektörü yöneticilerinin bu kazançlarını vergi dışı bırakmayacağı biliniyor.



ORHAN PAMUK'UN DA VERGİSİ ARTACAK

Yasaya göre şimdiye kadar muaf olan ve yeni yasa ile herkes gibi vergilendirilecek kesimler şöyle:



"Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar, internet, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satan veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devredenler."



Yani başta Orhan Pamuk olmak üzere birçok yazarın vergisi bundan sonra artacak. Yine telif hakkı ile yazı yazan köşe yazarları için de benzer bir durum olacak. Böylece Maliye'nin elde edeceği ek vergi geliri milyar lirayı bulacak.