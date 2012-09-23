Terim’den yıldızlara mesaj

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Manchester United maçı sonrası bazı oyuncularının transfer haberleriyle gündeme gelmesinden rahatsız oldu.

Sarı-kırmızılı hocanın, başta Fernando Muslera olmak üzere Semih Kaya ve Selçuk İnan gibi yıldız oyuncuların isimlerinin Avrupa’nın dev kulüpleriyle anılması üzerine kolları sıvadı. Başarılı çalıştırıcının dün futbolcularıyla yaptığı toplantıda, bu tür haberlerden olumsuz yönde etkilenmemeleri için dikkatli olmalarını istediği ortaya çıktı.

Kendilerini çok zorlu bir takvimin beklediğine dikkat çeken Terim’in, “Sizlere Avrupa’dan teklif gelmesi beni de mutlu eder. Bu durum ayrıca ne kadar doğru seçim yaptığımızı, beraber çalıştığımız oyuncularımızın kalitesini gösterir. Ancak şu an bunun hiç zamanı değil. Doğru olsa da olmasa da bu tip haberler bize sadece zarar verir. O yüzden tek gerçeğin forma giydiğiniz kulüp olduğunu asla unutmayın” ifadelerini kullandığı bildirildi.





Akhisar Belediye uyarısı

Oyuncularına daha fazla çalışmalarını öğütleyen sarı-kırmızılı teknik adam şöyle devam etti:

“Galatasaray’ın saygınlığına Old Trafford’ta oynadığımız maçta sizler de şahit oldunuz. Kendinizi sadece işinizi verin. Kariyerinizle ilgili farklı düşünceleriniz olsa da bunun için sabırlı davranmanız gerekiyor. Böyle yaptığınız sürece bütün kapılar zaten açılır. Galatasaray forması bütün formalardan değerlidir. Bunun kıymetini bilerek oynanamalı ve hayallerinizin peşinden böylece koşmalısınız. Ama daha ilk adımda ‘ben oldum’ derseniz, kısa sürede yanılırsınız.”

Fatih Terim’in ayrıca ligde bugün oynayacakları Akhisar Belediyespor maçı öncesi oyuncularda motivasyon kaybı oluşmasından endişe duyduğu ifade edildi.

Tecrübeli hocanın, rakibi ciddiye almaları konusunda bütün öğrencilerine uyarılarda bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Nevzat Dindar / Milliyet