Terim’den United mesajı

Bu yıl uzun bir aradan sonra ilk kez Avrupa futbolunun zirvesi olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim Terim, dünkü idmanda futbolcularını uyardı.
1996-2000 yıllarında Avrupa’da ve ligde fırtına gibi esen Sarı-Kırmızılılar'ın başında takımını başarıdan başarıya koşturarak ‘İmparator’ lakabını alan kurt hoca, toplantıda Devler Ligi’ndeki Manchester United maçından önceki Antalyaspor maçında oyuncularının rehavete kapılmamasını istedi.
Tecrübelerini öğrencileriyle paylaşan Terim, “Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olmanın heyecanını yaşadığınızı tahmin edebiliyorum, Fakat önce, hafta sonu ligde Antalyaspor karşısına çıkacağız. Akıllarınız Manchester maçında olabilir ve hepiniz bu maçta oynamak istiyor olabilirsiniz. Fakat Manchester maçında forma isteyen, kendini Antalya karşısında kanıtlamalı” dedi.
Kırmızı Şeytanlar’dan gelen sakatlık haberlerinin kendilerini rahatlatmaması gerektiğini de vurgulayan Fatih Hoca, “Kagawa, Van Persie, Wayne Rooney çok önemli oyuncular ama Manchester United üç kişiden ibaret bir takım değil” dedi.