Terim’den Emre’ye gece freni

Hazırlık maçları dahil, ligin ilk 3 haftasındaki performansıyla futbol otoritelerinden tam not alan Galatasaray’ın genç yeteneği Emre Çolak, Fatih Terim’i fena kızdırdı...
Milliyet Gazetesi'nden Yalımcan Sarpyel'in haberine göre; geçen sezon büyük özveri gösterip A Takım’ın vazgeçilmezi yaptığı yetenekli futbolcunun gece hayatıyla bilinen ve bir türlü form tutamayan takım arkadaşı Sercan Yıldırım’la gece kulüplerinde görüntülenmesine sinirlenen Fatih Terim, bu ikiliye hemen gözdağı verdi.
Büyük sorumluluklar yüklediği ve takımın iskeletinde rol verdiği 21 yaşındaki oyuncunun Türk Telekom Arena’da 3-2 kazanılan Bursaspor karşılaşması sonrası Sercan Yıldırım’la birlikte gece kulübünde görüntülenmesine çok bozulan başarılı çalıştırıcı, genç yıldızlarına cezayı kesti. İkilinin mankenlerle çektirdiği fotoğraflar sanal ortama düşerken polemik konusu da olmuştu.
Gece kulübü sevdası yüzünden eski kulübü Bursaspor’da hocası Ertuğrul Sağlam’la sık sık arası açılan ve ardından takımdan gönderilen Sercan, Antalyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna bile alınmadı. Zaten sezon başında kendine kulüp bulması istenilen oyuncu, iyice gözden düşerken Terim, asıl cezayı ise takımın bankosu olarak görünen Emre Çolak’a kesti ve genç oyuncu 90 dakika boyunca kulübede oturdu.
2.ceza Amrabat'tan
Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Emre’nin ‘cezasının’ bu maçta da sürmesi bekleniyor. Antalyaspor karşısında Emre Çolak’ın yerine şans bulan Nordin Amrabat’ın da form tutması ise genç oyuncuya verilen ikinci ceza oldu.
Akdeniz ekibini tek başına yıkan ve önce Elmander’e taçtan asist yapan ardından da ağları kendi sarsan Faslı hücumcu, formayı da Emre’nin elinden alarak Kırmızı Şeytanlar karşısında hocasının gözüne girdi.