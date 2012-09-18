Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Terim’den Emre’ye gece freni

İlk 3 haftanın yıldızının Bursaspor maçı sonrasında ortaya çıkan fotoğrafları başına dert açtı. Antalyaspor maçında yedeğe çekilen genç oyuncu, Amrabat’ın bir gol atıp 1 de asist yapmasıyla birlikte 11’deki yerini de Faslı oyuncuya kaptırdı

18 Eylül 2012 Salı 09:05
Terim’den Emre’ye gece freni
Hazırlık maçları dahil,  ligin ilk 3 haftasındaki performansıyla futbol otoritelerinden tam not alan Galatasaray’ın genç yeteneği Emre Çolak, Fatih Terim’i fena kızdırdı...
 
Milliyet Gazetesi'nden Yalımcan Sarpyel'in haberine göre; geçen sezon büyük özveri gösterip A Takım’ın vazgeçilmezi yaptığı yetenekli futbolcunun gece hayatıyla bilinen ve bir türlü form tutamayan takım arkadaşı Sercan Yıldırım’la gece kulüplerinde görüntülenmesine sinirlenen Fatih Terim, bu ikiliye hemen gözdağı verdi.
 
Büyük sorumluluklar yüklediği ve takımın iskeletinde rol verdiği 21 yaşındaki oyuncunun Türk Telekom Arena’da 3-2 kazanılan Bursaspor karşılaşması sonrası Sercan Yıldırım’la birlikte gece kulübünde görüntülenmesine çok bozulan başarılı çalıştırıcı, genç yıldızlarına cezayı kesti.  İkilinin mankenlerle çektirdiği fotoğraflar sanal ortama düşerken polemik konusu da olmuştu.
 
Gece kulübü sevdası yüzünden eski kulübü Bursaspor’da hocası Ertuğrul Sağlam’la sık sık arası açılan ve ardından takımdan gönderilen Sercan, Antalyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna bile alınmadı. Zaten sezon başında kendine kulüp bulması istenilen oyuncu, iyice gözden düşerken Terim, asıl cezayı ise takımın bankosu olarak görünen Emre Çolak’a kesti ve genç oyuncu 90 dakika boyunca kulübede oturdu.
 
2.ceza Amrabat'tan 
 
Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United deplasmanına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da Emre’nin ‘cezasının’ bu maçta da sürmesi bekleniyor. Antalyaspor karşısında Emre Çolak’ın yerine şans bulan Nordin Amrabat’ın da form tutması ise genç oyuncuya verilen ikinci ceza oldu.
 
Akdeniz ekibini tek başına yıkan ve önce Elmander’e taçtan asist yapan ardından da ağları kendi sarsan Faslı hücumcu, formayı da Emre’nin elinden alarak Kırmızı Şeytanlar karşısında hocasının gözüne girdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim