Terim’den Emre’ye gece freni

İlk 3 haftanın yıldızının Bursaspor maçı sonrasında ortaya çıkan fotoğrafları başına dert açtı. Antalyaspor maçında yedeğe çekilen genç oyuncu, Amrabat’ın bir gol atıp 1 de asist yapmasıyla birlikte 11’deki yerini de Faslı oyuncuya kaptırdı