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Terim’den 2 milli oyuncuya kanca

Önümüzdeki sezon yabancı sayısının azaltılacağını göz önünde bulunduran Fatih Terim, gurbetçi futbolculara yöneldi.

10 Eylül 2012 Pazartesi 09:05
Terim’den 2 milli oyuncuya kanca
Yerli defans oyuncularının performansını yeterli bulmadığı için Ujfalusi ve Dany'nin ardından Cris'i transfer eden teknik direktör Fatih Terim, gurbetçilere yöneldi.

Önümüzdeki sezon yabancı sayısının azaltılacağını da göz önünde bulunduran Fatih Terim, Hollanda maçında Semih Kaya ile birlikte defansın göbeğinde forma giyen Ömer Toprak'ı listesine aldı.

Milliyet'in haberine göre; iki futbolcunun uyumunu beğenen başarılı çalıştırıcı, ayrıca yine Hollanda maçında etkili futbolu ile dikkat çeken Tunay Torun'u da yakın takibe aldı. İki oyuncuyu izleme görevi yardımcı antrenör Ümit Davala'ya verildi.

Kararını yönetim kuruluna bildirecek

Ümit Davala, milli maçların yanı sıra Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ın lig karşılaşmalarını izleyerek geniş bir rapor hazırlayacak ve Terim'e sunacak. Sarı-Kırmızılı teknik adam, gelecek rapora göre devre arasında ya da sezon sonunda iki oyuncunun transferiyle ilgili kararını yönetime bildirecek.

23 yaşında olan ve Leverkusen'de forma giyen Ömer Toprak'ın 2016, 22 yaşındaki Tunay Torun'un ise Stuttgart ile 2015 yılına kadar sözleşmesi bulunmasının Galatasaray'ı zorlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Milliyet
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