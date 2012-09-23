Terim: ’’Birlik olunca sesimiz daha gür çıkıyor’’

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Akhisar Belediyespor maçı ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.





Fatih Terim öncelikle karşılaşmayı değerlendirerek, ''3 puan aldığımız için özellikle Avrupa Kupası sonrası memnunum. Bu maçların önleri arkaları çok tehlikeli olabilir. Akhisar'ı da tebrik ediyorum ellerinden gelini yaptılar hatta bizi de sıkıntıya soktular. Hamza Hoca'ya da başarılar diliyorum. Oyuncularımız Manchester United maçı sonrası maça konstantreydi bugün onu sağlamış gördük çok da zorladığmız söylenemez ama zevkli bir maç oldu çok pozisyon olabilirdi. Sonuç olarak Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 3 puanı 3 golle almak güzel bir şey" ifadelerini kullandı.





Burak yılmaz'ın ikinci golde kendisi atmayıp Sercan'a asist vermesini de değerlendiren Terim, "Bu duygular çok önemli duygular. Bir başkası için bu duyguları beslemek çok güzeldir. Takımın arkdaşlığını gösterir çünkü burada ferdi spor yapmıyoruz takım oyunu oynuyoruz. Başkandan oyunculara çalışanlara ve tüm camia ve taraftarlara kadar birlikte olunca sesimiz daha gür çıkıyor. Manchester United maçı sonrası burayı doldurup bizi müthiş destekeleyen taraftarlara da teşekkür ediyoruz. Bu oyuncuların birbirlerine ve bize bir sevgi mesajıdır çünkü sevgi olunca her şeyi başarırsınız bu da benim için ayrıca mutlu edici bir şey." sözleri ile konuşmasını tamamladı.



