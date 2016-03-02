Telefon Bağlantısı: Kanal D Muhabiri Ertan Büyükkahızha. Konu: Diyarbakır'da Son Durum başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Cnn Türk kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Günlük adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Telefon Bağlantısı: Kanal D Muhabiri Ertan Büyükkahızha. Konu: Diyarbakır'da Son Durum