Telefon Bağl. : Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Markar Esayan Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Açıklamaları, Aym'nin Dündar Ve Gül Kararı,muhalefetin Yeni Anaysa Tav başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Tv Net kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Gündüz adlı programdan alınmıştır.



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Telefon Bağl. : Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Markar Esayan Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Açıklamaları, Aym'nin Dündar Ve Gül Kararı,muhalefetin Yeni Anaysa Tavrı