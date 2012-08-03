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Teknoloji ürünlerine 2,1 trilyon dolar harcandı

Tüketiciler bu yıl teknolojik ürünlere yaklaşık 2,1 trilyon dolar, sadece cep telefonlarına ise 222 milyar dolar harcayacak

03 Ağustos 2012 Cuma 12:49
Teknoloji ürünlerine 2,1 trilyon dolar harcandı

Gartner araştırma şirketinin raporuna göre, söz konusu rakama dijital bilgi ve eğlence ile servisler de dahil edildi.

Şirkete göre rakam, 2011 yılına göre 114 milyar dolar daha arttı ve 2 trilyon barajını geçti. Bu ciro her yıl en az 130 milyar dolar artacak. Rakamın birkaç yıl içerisinde 3 trilyonu geçeceği tahmin ediliyor.

Gartner, araştırmasında mobil telefonlar, bilgisayarlar, diğer akıllı cihazlar, bu cihazları birbirine bağlayan aracı cihazlar ve yazılımları ile medya içeriklerine harcanan rakamlar değerlendirdi.

Şirket yetkililerine göre, teknoloji içerisinde mobil servisler, mobil telefonlar ve eğlence servisleri en büyük segment olarak yer alıyor. Raporda, mobil servislerin söz konusu segmentte pazar payının yüzde 37 olduğu ve tüketicilerin bu segmente 0,8 trilyon dolar yatıracağı belirtildi. Yüzde 10 paya sahip mobil telefonlara ise 222 milyar dolar yatırılacak. Bu rakamın 2016 yılında 300 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Kablo, uydu, IPTv ya da online oyun gibi eğlence servislerine ise 210 milyar dolar ödenecek.

Raporda ayrıca, 2012’de mobil uygulamalara 18 milyar dolar ödeyecek tüketicilerin, 2016 yılında 61 milyar dolar ödemekten çekinmeyeceğinin altı çizildi. Öte yandan bu yıl 5 milyar dolar harcanacağı öngörülen ve genel olarak ''e-text'' olarak adlandırılan dijital kitaplar, gazeteler, dergiler ve bilgi servislerinin de yine 2016 yılında 16 milyar dolar ciroya ulaşması bekleniyor.

Gartner'ın raporunda tüketiciler, bulut bilişim, sosyal ağlar, bilgi aramaları, e-postalar, anında mesajlaşma, paylaşım programları ve buna benzer yazılımlarda ''reklam bandı'' olmasını ''tolere edebiliyor''.

Reklam bantları, bazı yazılımların tüketicilere daha uygun fiyata ulaşmasına imkan tanıyor.

BİRÇOK ÜLKENİN GSMH'SİNDEN FAZLA
Tüketicilerin ''teknoloji sevgisini'' kıyaslayabilmek için ülkelerin Gayri Safi Milli Hasılaları gibi temel bilgilerine bakmak yeterli.

Wikipedia'da yer alan, IMF'nin kaynak gösterildiği ve 183 ülkenin 2011 yılı GSMH sıralmasına göre sekizinci sırada yer alan İtalya'nın milli geliri 2 trilyon 198 milyar 730 milyon dolar. dokuzuncu sırada yer alan Rusya'nın milli geliri ise 1 trilyon 850 milyar 401 milyon dolar.

Teknoloji harcamaları, bir ''ülke'' olarak değerlendirilebilseydi 2,1 trilyon dolar ile dünyanın en büyük dokuzuncu ekonomisi olarak sıralamaya girecek ve Rusya 10’uncu sıraya gerileyecekti. Diğer 174 ülkenin tamamı bu rakamın altında yer alıyor.

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