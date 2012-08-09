CHP lideri Kılıçdaroğlu, MİT'in "Teknik takip iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Ne söyleyecekler, resmen biz dinliyoruz mu diyecekler? Diyemezler bunu" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "MİT beni ve ailemi dinliyor" iddiasına MİT'ten yanıt geldi.

Yapılan açıklamada "CHP Lideri ve ailesi ile bazı milletvekillerinin MİT tarafından teknik takip altında tutulduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Ancak MİT tarafından yapılan bu açıklama CHP liderini tatmin etmedi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ne söyleyecekler, resmen biz dinliyoruz mu diyecekler? Diyemezler bunu. Çünkü yaptıkları iş yasadışı. Bir insanın telefonunu dinlemek ayıptır. Bir insanın telefonunu dinlemek aşağılık bir iştir. Eğer mahkemeden karar alıp telefonlarımızı dinliyorlarsa söyleyecek hiçbir şeyim yok."

'YARGIYA TAŞIMAYACAĞIZ'

Dinleme iddialarını yargıya taşımayacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Belki insan olmalarından dolayı nedamet duyarlar da 'ayıptır yaptığımız şey' derler. O noktaya gelirler diye düşünüyorum" diye konuştu.