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Tekken Tag Tournament 2 turnuvası başlıyor

Orta Doğunun en iyi oyuncusu kim?...

17 Eylül 2012 Pazartesi 18:11
Tekken Tag Tournament 2 turnuvası başlıyor

Tekken birçok kişi için nostalji niteliğindedir. PS1 ile ilk buluştuğu zaman büyük beğeni toplayan oyun, yıllar içerisinde farklı yenilikler ile karşımıza çıkmaya devam etti.

Tekken severler için güzel bir duyuru, Namco firması tarafından yapıldı. Firma yetkilileri yeni çıkacak Tekken Tag Tournament 2 için turnuva düzenleneceğini söyledi. Turnuvanın Orta Doğu ayağı 28 Eylül'de Dubai'de olacak ve birincisi Paris'e gönderilecek.

Orta Doğunun en iyi oyuncusu ünvanını alacak olan kişi, burada diğer birincilerle büyük ödül için yarışacak. Yarışmanın sonunda 20 bin dolarlık büyük ödüle kavuşacak yarışmacının, ilerleyen zamanlarda yapması gereken tek şey ünvanını koruması olacak.

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