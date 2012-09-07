Tekcan: 'Dartı Türkiye’ye sevdirmek istiyoruz'

Afyonkarahisar'da meydana gelen patlama nedeniyle şehit olan askerler anısına, Point Otel'de ünlülerle sporcularlar arasında bir dart turnuvası düzenlendi.





Federasyonu Başkanı Recep Tekcan, "Burada büyük bir tunvuva düzenlemek istiyorduk. Ancak elim olay hepimizi çok üzdü. Turnuva öncesinde şehitler anasına saygı duruşunda bulunduk. Burada bir turnuva gerçekleştirdik." dedi.





Dartın Türkiye'de yeni gelişen bir spor olduğunu ifade eden Başkan Tekcan, "Ekim ayında dart ligi başlıyor. Bu spor hemen her tarafta basit bir şekilde oynanabiliyor. Fazla maliyeti yok. Ücretsiz bir spor dalı gibidir. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz devma ediyor. Dün Muğla'da bir dart turnuvası yaptık. Bu sporu doğu, Güney Doğu ve Anadolu'da yaygınlaştırmak istiyoruz. Kış aylarında kapalı ortamda ailece oynanan bu sporu tüm Türkiye'ye sevdirmek istiyoruz" diye konuştu.