İşte T.Ö.'nün spordan 'fuhuş, uyuşturucu bağımlılığı ve satıcılığı'na kadar sürüklenen hayatı.

İki yıllık süreçte fuhuş ve uyuşturucu suçundan 20 ayrı dava ve soruşturması olan ve birçok kez tedaviye alınan, ancak her seferinde kaçan T.Ö., geçen 15 Eylül’de 54 gram esrarla yakalandı. Uyuşturucuyu hem kullandığını, hem de sattığını itiraf edince tutuklandı.

Uzun yıllar önce Kırşehir’den göçüp Mersin’e yerleşen 4 çocuklu ailenin en küçüğü T.Ö., 13 yaşındayken 2007’de babası Z.Ö.’yü kaybetti. Babasının ölümünün ardından annesi Ş.Ö., spora düşkün olan kızını Mersin Spor Lisesi’ne gönderdi. T.Ö. lisede okurken, Camspor futbol takımında forma giymeye başladı. 9’uncu sınıf öğrencisi olan ve 16 yaşına gelen T.Ö., 1 Nisan 2010’da rehberlik öğretmeninin yanına gidip, Okul Aile Birliği Başkanı S.Y. ve 6 öğrencinin kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Arkadaşlarının ’Nisan 1 şakası’ sandığı tecavüz iddiaları idari ve adli yönden soruşturuldu. T.Ö. polis ve müfettişlere verdiği ifadelerde, S.Y.’nin kendisiyle bir çok kez zorla cinsel ilişkiye girdiğini, 6 öğrencinin de aynı şekilde tecavüz ettiğini öne sürdü.

MAHKEMEDE İFADE DEĞİŞTİRDİ

T.Ö.’nün iddiaları üzerine gözaltına alınan S.Y. ve 6 öğrenci, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’çocuğun nitelikli cinsel istismarı, resmi belgede sahtecilik ve tehdit’ suçundan dava açıldı. Bu dava, geçen ağustos ayında sonuçlandı. Soruşturma dönemindeki ifadelerini reddeden T.Ö., S.Y. ile kendi rızasıyla birlikte olduğunu söyleyip, şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanığın eylemini ’soruşturma ve kovuşturmasının şikayete bağlı olduğu TCK’nın 104’ncü maddesine göre’ değerlendirdi.

Mahkeme ’Mağdurenin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkında değişen vasfı ile sübut bulan reşit olmayanla cinsel ilişkide bulunmak suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine’ karar verdi. 6 öğrenci ise delil yetersizliğinden beraat etti. Mahkeme S.Y.’yi, genç kızın cep telefonuna gönderdiği ’Niye söylüyorsun, seni dağa götürür, kafana iki tane sıkarım, atarım bir yere kimse bulamaz’ yazan mesaj nedeniyle, ’ölümle tehdit’ suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık S.Y. bu kararı temyiz etti.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Bu olaydan sonra T.Ö.’nün eğitim ve futbol yaşamı sona erdi. Genç Kız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü’ne bağlı Kız Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne yerleştirildi. Yaklaşık 9 ay bu merkezde koruma altına alınan T.Ö.’nün ’ağır psikiyatrik sorunları olduğu’ yönünde rapor verildi. Raporu değerlendiren Mersin Çocuk Mahkemesi, T.Ö.’nün tedavi edilmesini kararlaştırdı. T.Ö. tedavi için Antalya’ya gönderildi. Antalya’da psikolojik sorunları yüzünden sorun yarattığı ve madde bağımlılığı olduğunun ortaya çıkması üzerine T.Ö. tekrar Mersin’e getirildi. Yurt yöneticilerinin girişimleriyle 4’ncü Aile Mahkemesi’nden zorunlu tedavisi ile ilgili karar çıktı. Genç kız psikiyatri ile ilgili olarak Elazığ, Ankara ve Manisa’daki hastanelere gönderildi. Manisa’da tedavi gördüğü sırada doktor ve çalışanlara fiili saldırıda bulunan T.Ö., yaklaşık 3 ay önce yeniden Mersin’e gönderildi. Yaşadığı ağır travma nedeniyle hakkında verilen Adli Kontrol ve Denetimli Serbestlik kararlarına uymadı.

FUHUŞ VE UYUŞTURUCU BATAĞINA SAPLANDI

Sokakları kendisine mesken edinen T.Ö. fuhuş ve uyuşturucu batağına saplandı. Mersin Adliyesi’nde bu suçlardan hakkında 20 ayrı dava ve soruşturması bulunun ve tutuksuz yargılanan T.Ö., 9 olayda ise davacı oldu. Yurt uzmanlarınca hazırlanan raporlarda ’davranış bozukluğu’ teşhisi konulan T.Ö. için, ’Zorunlu psikiyatri tedavisi yapılmadığı sürece, toplum içinde yaşaması mümkün değil. Bu artık kriminal bir vakadır’ görüşüne yer verildi.





ÜZERİNDE ESRARLA YAKALANINCA TUTUKLANDI

T.Ö. son olarak geçen 15 Eylül’de şehir merkezinde üzerinde 54 gram esrarla yakalandı. Bir gün sonra çıkarıldığı Mersin 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak Adana Karataş Kadın Cezaevi’ne gönderildi. Hakkında ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan Mersin 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan ve iddianamede ’suça sürüklenen çocuk’ olarak belirtilen T.Ö.’nün, hazırlık soruşturması sırasında esrarı satmak amacıyla yanında bulundurduğunu, sattıran kişinin ise ismini vermek istemediğini söylediği öne sürüldü.

DHA