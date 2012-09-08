Tecavüze uğradım dedi ama...

Antalya’ya 5 yıl önce yerleşen Olesya K., 15 Temmuz gecesi bir eğlence merkezinde eğlendikten sonra evine gitmek üzere taksi beklemeye başladı. İddiaya göre, taksiyle kadının yanına yaklaşan O.G. ve N.D., gideceği yere kadar götürmeyi teklif etti. Bu teklifi kabul eden Olesya K., taksiye bindi. Olesya K. ile ikili bir süre Lara bölgesinde araçla gezindikten sonra Kundu Turizm Bölgesi’nde bulunan ormanlık alana gitti. Burada kadınla ilişkiye girmek isteyen O.G. ve N.D., iddiaya göre Olesya K.’nın kabul etmemesi üzerine tecavüz etti.

Şikayet üzerine tutuklanan O.G. ve N.D., duruşmada cep telefonuyla çekilen samimi görüntüleri delil olarak mahkemeye sundu. Olesya K.’nın da şikayetini geri çekmesi üzerine 2 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

RUS KADINA DAVA

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten savcı Gülay Kandemir, Olesya K. hakkında ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak’ ve ’iftira’ suçlamalarıyla 2 yıldan 9 yıla hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Savcı Kandemir, iddianamesinde şu görüşlere yer verdi: "Olesya K.’nın olayları farklı anlatarak ’Taksici gençler beni zorla arabaya bindirdi. Araçtan inmeme izin vermedi. Ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler’ ifadesi üzerine O.G. ve N.D. tutuklandı. Olesya K., O.G. ve N.D. hakkında işlenmediğini bildiği bir suçu ihbar etmek suretiyle iftira edip tutuklanmalarına sebebiyet vererek hürriyetlerinden yoksun bırakma suçunu işledi. Mağdurlar şikayetçi olmamışlardır." Savcı Kandemir, ayrıca N.G. ve O.G. hakkında başlatılan ’kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ’nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini kaydetti. İddianameyi kabul eden 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi, davaya ilerleyen günlerde bakacak.

