Tecavüzde bedel 5 koyun, bir sığır ve...

Tarih 23 Ağustos 2012... Yer Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Tuzlataşı Köyü. 13 yaşındaki E.D. o gün yine atın bakımını yapmak için erkenden otlağa indi. Bu sırada çalıların arasında bir çift gözün onu izlediğinden habersizdi. 15 yaşındaki akrabası Fatih D. kızın yalnız ortalığın da tenha olmasını fırsat bilerek bir anda saldırdı E.D.'nin üzerine. Kızın el ve ayaklarını atın yularıyla bağladı. Tecavüzle de yetinmeyen Fatih D., küçük kızı yerde sürükleyerek dağa kaldırmak istedi. Ancak E.D. ağzındaki ipten kurtulup da çığlığı basınca zanlı paniğe kapılarak kaçtı. Talihsiz kız ise oracıkta bayıldı. Kanlar içindeki küçük kızı oyun oynayan diğer çocuklar buldu. Hemen ailesine haber verildi.



'VERİN YOKSA EVİ YAKARIZ'

Kızlarının yanına koşan aile olayı önce vahşi bir hayvanın işi sandı. Ama kendine gelen küçük ne olduğunu anlatınca köy birden karıştı. Küçük kızın babası, annesi ve kardeşleri, akrabaları olan Fatih D.'nin evini bastı. Evi taş yağmuruna tutan aile "Tecavüzcüyü bize teslim edin yoksa evi yakarız" diyerek tehditler savurdu. Fakat tecavüzcü Fatih D. çoktan kaçmıştı bile. Olaylar büyümeye yüz tutunca köyün ileri gelenleri devreye girdi. "Artık olan olmuş. İş kan davasına dönmesin" diyen büyükler köy meclisini topladı. Ve belki de tecavüzden bin beter o korkunç anlaşma yapıldı. İddiaya göre tecavüze uğrayan E.D.'nin babası Nizamettin D. "Barışırım ama bedel isterim" dedi, bu bedel karşılığında kan dökmeyeceği sözünü verdi. O bedel ise Fatih D.'nin babası Şükrü D. ile yapılan sözlü anlaşmada belirlendi.



BERDEL VERİLENDE 13'ÜNDE

Buna göre; 13 yaşındaki E.D. kendisine tecavüz eden 15 yaşındaki Fatih D. ile hemen evlendirilecekti. Ayrıca Şükrü D. başlık parası olarak bir tarla, bir sığır ve 5 de küçükbaş hayvan verecekti. Tüyler ürperten anlaşma bunlarla sınırlı kalmadı. Küçük kızın babası Nizamettin D. "Kızımın namusu gitti. Yeni bir kız isterim" dedi. Bu istek de berdel formülüyle halledildi. Buna göre tecavüzcü Fatih D.'nin tıpkı kurban gibi 13 yaşında olan kız kardeşi Şehriban D., E.D.'nin 15 yaşındaki ağabeyi Suat D. ile evlendirilecekti. Tüm bu şartları kabul eden Şükrü D. can korkusundan daha sonra köyü terk etti. Söz verdiği tarlayı, sığırı ve küçükbaş hayvanları bırakan baba Şükrü D. berdel yapacağı kızı Şehriban D.'yi ise yanında götürdü.

FATİH D. SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yaşananlar, bir ihbar sonucu jandarmaya intikal etti. Köye gelen jandarma da wtecavüz zanlısı Fatih D.'yi yakalayarak mahkemeye sevk etti. Suçunu itiraf eden Fatih D. ifadesinde şunları anlattı: "Koyunları otlatırken E.D. atını almak için benim bulunduğum yere geldi. Ben E.D.'nin ellerini ve ağzını bağlayarak birlikte oldum. Sonra da onu kaçırmak istediğimi söyledim. Gelmeyince bir süre yerde sürükledim ve sonra kaçtım. Dağlarda çobanların yanlarında kaldım."

KURBAN HASTANEYE KALDIRILDI

Fatih D. "Çocukların Cinsel İstismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın açığa çıkmasıyla evinden alınan E.D. hastaneye kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulduktan sonra da ailesine iade edildi. Mahkemede yaşadıklarına ilişkin ifade veren küçük kız, "Otlasın diye bağladığım atıma bakmak için gittiğimde yerinin değiştirildiğini gördüm. Yere sabitlenen demiri çıkarmak isterken Fatih D. arkamdan saldırarak, ellerimi ve ağzımı bağladı. Daha sonra da kuytu bir yere çekerek bana zorla sahip oldu ve kaçtı. Kendisinden şikâyetçiyim" dedi.