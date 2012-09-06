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Tecavüzcüyü döve döve polise teslim ettiler

Beyoğlu’nda bir şahsın, evine götürdüğü İran uyruklu kadına tecavüz etmeye çalıştığı iddia edildi.

06 Eylül 2012 Perşembe 22:25
Tecavüzcüyü döve döve polise teslim ettiler

İSTANBUL (İHA) -  Çığlıklar atarak dışarı kaçan kadına yardım eden vatandaşlar, tecavüzcü olduğu iddia edilen şahsı linç etmeye çalıştı. Şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Hüseyin Ağa Mahallesi Kireçhane Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K isimli şahıs, evine getirdiği İran uyruklu kadına tecavüz etmeye çalıştı. Çığlıklar atarak dışarı çıkan kadın vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar tecavüz girişiminde bulunduğu iddia edilen şahsı döverek evden çıkarttı. Olay yerine gelen polis, İran uyruklu kadını ve tecavüzcü olduğu iddia edilen şahsı Kasımpaşa Polis Merkezi’ne götürdü. Görgü şahitleri bir kadının evden çığlıklar atarak kaçtığını ve yardım ettiklerini söyledi.

İran uyruklu kadın polise verdiği ifadede, şahsın kendisine arkadaşları ile birlikte tecavüz etmek istediğini söyledi. Gözaltına alınarak sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şahıs ise tecavüz iddialarını yalanladı. Şahsın ifadesinde, “Hayat kadını ile beraber eve geldik. Parada anlaşamayınca bağırmaya başladı” dediği öğrenildi.

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