Tecavüz mağduru kız yaşadıklarını anlattı

Hayatının en kötü günlerini sayfalara yazdığı cümlelerle üstü kapalı şekilde dile getirmeye çalışan Lovisa Nystrand isimli genç kız, birçok insanın tecavüze uğradığını ancak bunların başlarına geleni anlatmaya ve şikayette bulunmaya cesaret edemediklerini belirtti. Aftonbladet gazetesine konuşan genç kız, "Onlara güçlü olmalarını ve bunu yapmalarını söylüyorum" dedi.

Nystrand’ın polise yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturmada arkadaşı olan 19 yaşındaki bir genç suçunu itiraf etmiş ve 2 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu arada psikologlar, bu tür hadiseler sonrasında insanların sosyal medyada destek arayışı içinde olmalarının oldukça doğal olduğunu söyledi.

İHA