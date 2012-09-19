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Tecavüz bebeği devletin kollarında

Kürtaj tartışmalarının yapıldığı dönemde, en çok üzerinde durulan konulardan biri de, tecavüz mağdurunun hamile kalması durumunda doğacak bebeğin akıbetiydi.

19 Eylül 2012 Çarşamba 09:10
Tecavüz bebeği devletin kollarında

Tartışmaya ilk örnek Trabzon'dan geldi.

Tecavüze uğrayan 17 yaşındaki B.A. hamile kaldı, günah diyerek bebeği aldırmadı ve doğum sonrası bebek devlet korumasına alındı.

Kürtaj ve sezaryen yasasıyla ilgili düzenlemeler sırasında hükümet, özellikle kadın hakları savunucularından yoğun eleştiri almış, bu eleştirilerden birisi olan 'Ya anne adayı tecavüze uğramış ve o bebeği istemiyorsa' konusunda da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, ''Bebeğin yaşam hakkını çok önemsiyoruz. Gerekirse bebeğe devlet bakar' yanıtı vermişti.

Trabzon'daki örnek, Akşam gazetesinden Gürkan Ata'nın haberinde şöle aktarıldı: 

- iddiaya göre kendisinden 20 yaş büyük komşusunun tecavüzüne uğradı. 

- Korkudan başına gelenleri kimseye anlatamayan genç kız hamile kaldığını fark edince durumu ailesine bildirdi. 

- Aile de tecavüzcü komşudan korkup olayı sakladı. İlk akla gelen kürtaj yaptırmak oldu. 

- Ancak 'günah olur. Bebeğe kıyamayız' düşüncesiyle kürtajdan vazgeçildi. 

- Geçen hafta B.A.'nın sancısı tutunca aile kızlarını Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne getirdi ancak kayıt yaptırmak istemedi. 

- Yetkililer 'buna mecburuz' deyince B.A.'nın ailesi gerçeği polise anlatmak zorunda kaldı. Polis tecavüzcünün peşine düştü. 

- B.A. bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ailenin bebeği istemediğini söylemesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri devreye girdi. 

- İl Müdürlüğü yetkilileri B.A.'nın ve ailesinin kimlik bilgilerinin gizli tutulması yönünde hastane yönetimini uyardı.

MAĞDURUN KİMLİĞİ GİZLENDİ 

- Küçük anne B.A. hemşirelerin 'bebeğini görmek ister misin' teklifine 'Eğer sarılırsam bir daha bırakamam' yanıtını verdi ve bebeğini hiç görmedi. 

- Hemşirelerin, 'İsmini ne koyalım' sorusunu da sadece ağlayarak yanıt vermeyen talihsiz kız, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. 

- B.A. çocuğunu devlete teslim ettiğine dair ailesiyle bir belge imzalayıp hastaneden ayrıldı.

AİLEYE PSİKOLOG VERİLDİ 

- Henüz ismi konulmayan bebek, troidlerindeki rahatsızlığıyla ilgili tedavisinin ardından Trabzon Fatih Çocuk Yuvası'na teslim edilecek. 

- Trabzon Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri 'Olayda hem aile hem de bebeğin manevi olarak zarar görmemesine özen gösterildi. Aileye destek için bir psikolog görevlendirildi. Uzman ekiplerimiz de bebeğin bakımı ve tedavisini takip edecek' dedi.

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