Tbmm De Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor Röpartaj/haluk Pekşen Chp Mv başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Halk Tv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Öğleden Sonra adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Tbmm De Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor Röpartaj/haluk Pekşen Chp Mv başlığıyla verilen haber, Halk Tv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Tbmm De Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor Röpartaj/haluk Pekşen Chp Mv başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Tbmm De Bütçe Görüşmeleri Devam Ediyor Röpartaj/haluk Pekşen Chp Mv.