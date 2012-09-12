TBMM açıldığında ilk iş tezkere

Cemil Çiçek, Meclis açıldığında ilk görüşeceği konulardan birinin, hudut ötesi operasyonlara yetki veren tezkerenin olacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Hükümet yetkinin bir yıl daha uzatılması talepte bulunabilecektir. O türlü bir yetkinin gerekçeleri ortadan kalkmamış görülüyor. 17 Ekim'de doluyor, 17 Ekim'den önce Meclis gündeminde yer alacak. Gönül arzu ediyor ki bu çok önemli bir müzakere olsun. Geçmiştekiler önemsizdi anlamında söylemiyorum. Tüm partilerimiz orada genel söylemler yerine, 'terör denilen beladan kurtulmanın yolu bana göre 1, 2 3, 4, 8, 9, 10', bir başkası dese ki 'bana göre de 12, 15 tedbir.' Bunların ortak noktalarını bulabilsek. Terör meselesini 1/1.000.000 ölçeğinde değil de 1/1.000 ölçeğine indirerek konuşabilsek....Alınan tedbirler sonuçlarını da iyi değerlendirerek, daha birlikte bir çözüm çabası içine girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten siyasi partilerimiz de buna vurgu yapmış. Benimki bunlardan bir derleme. Geriye dönük bu işlere baktığımda böyle bir paralellik gördüm. Bunların daha etkin şekilde hayata geçirilmesinde birbirimize yardımcı olabiliriz. Bu konuyu devamlı konuşuyoruz. Bir kez daha özel gündem konusu olarak, 17 Ekim'den önce Meclis'in gündemine gelebileceğini düşünüyorum. 'Ben olsam bu meselede şu tedbirleri alırım' diye daha somut tedbirler üzerinden bir şey yapılabilirse... Bu arayışa neden ihtiyaç oluyor? Biz etnik, bölücü, ayrılıkçı terörle 30 yıldır uğraşıyoruz; diğer terör örgütleri ise biraz daha eski. Bu kadar sene terörle uğraşıp da bunun bilimsel temelleri üzerinde yapılmış araştırma yok. Şu an 48 araştırma var. Önemli kısmı da polis akademisi ve Genelkurmay'ın, yani güvenlik bürokrasinin araştırmaları. Bir üniversitemizde faaliyet başladı, üniversitelerimizde terör enstitüsü bile yok, üniversitelerimizin araştırması bile yok. Terör sadece güvenlik güçlerinin uğraştığı bir sorun olarak mütalaa edilip, işin bilimsel ve başka boyutları üzerinde durulamadıysa, bu bir tespittir.''