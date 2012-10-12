TBL’de perde açılıyor

Beko Basketbol Ligi'nde 13 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan 2012-13 sezonunda ilk devre 13 Ocak 2013 tarihinde oynanacak Beşiktaş- Mersin Büyükşehir Belediyesi maçı ile noktalanacak. 26 Ocak 2013 tarihinde ikinci devre mücadelesi başlarken, ligde normal sezon 6 Mayıs 2013 tarihinde sona erecek. Play-off mücadelelerinin tarihleri ise daha sonra açıklanacak.





Beko Basketbol Ligi'nde sezonun perdesi ise 13 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak olan üç maçla açılacak. Sezon sonunda antrenör değişikliğine giden iki takımın mücadelesinde Ergin Ataman'lı Galatasaray Medical Park, başantrenörlük görevine Altar Tunçkol'u getiren Antalya Büyükşehir Belediyesi deplasmanında galibiyet arayacakken, ligin yeni ekiplerinden TED Ankara Kolejliler evinde Tofaş'ı ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak bir diğer maçta ise Spor Toto Türkiye Kupası'nda son sekize kalma başarısını gösteren Pınar Karşıyaka, sezonu evinde oynayacağı Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılaşması ile açacak.





Cumartesi günün son maçı ise saat 17.00'de Olin Edirne ile Royal Halı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında oynanacakken, 14 Ekim Pazar günü saat 15.00'de, Erdemir yeni transferleriyle sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe Ülker'i ağırlayacak.

Saat 16.00'da başlayacak olan Aliağa Petkim  Hacettepe Üniversitesi maçının ardından saat 18.00'de son şampiyon sahaya çıkacak ve Beşiktaş, evinde Türk Telekom'u konuk edecek. Beko Basketbol Ligi'nin ilk haftası Anadolu Efes ile Banvit arasındaki karşılaşma ile sona erecek.

Ligin ilk haftasında Antalya Büyükşehir Belediyesi  Galatasaray, Erdemir  Fenerbahçe Ülker, Beşiktaş  Türk Telekom ve Anadolu Efes arasındaki mücadeleler ise LİG TV3'ten canlı olarak ve ilk hafta maçları olması nedeniyle şifresiz ekranlara gelecek.

Beko Basketbol Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

13 Ekim Cumartesi

16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi - Galatasaray Medical Park (Antalya Atatürk S.S.)

16.00 TED Ankara Kolejliler - Tofaş (TOBB S.S.)

16.00 Pınar Karşıyaka - Mersin Büyükşehir Belediyesi (Karşıyaka S.S.)

17.00 Olin Edirne - Royal Halı Gaziantep BŞB (Mimar Sinan S.S.)

14 Ekim Pazar

15.00 Erdemir - Fenerbahçe Ülker (Erdemir S.S.)

16.00 Aliağa Gençlik - Hacettepe Üni. (ENKA S.S.)

18.00 Beşiktaş - Türk Telekom (Abdi İpekçiS.S.)

15 Ekim Pazartesi

20.00 Anadolu Efes - Banvit (Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.)