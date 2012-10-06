Tavşanlı’nın kalesi düştü

Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren TKİ Tavşanlı Linyitspor, bu sezon sahasında ilk yenilgisini, 6. maçında Kayseri Erciyesspor karşısında aldı.





Daha önceki iç saha maçlarında, 2. haftada Boluspor ile 2-2 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 4'üncü haftada ise Denizlispor'u 4-3 yenmişti.





Kütahya temsilcisi, şimdiye kadar oynadığı 3 iç saha maçında 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan elde ederek, bu karşılaşmalarda 7 gol atıp 7 gol yedi. 3 deplasman maçında ise toplam 1 gol atıp 7 gol yiyerek, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle sadece 1 puan alabildiler.





Sezonun 6 haftasında toplam 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle 5 puanı bulunan Kırmızı-Siyahlılar, bu süreçte 8 gol attı ve kalesinde 14 gol gördü.





TKİ Tavşanlı Linyitspor, 7'. haftada Adanaspor ile deplasmanda karşılaşacak.