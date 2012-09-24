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Tavşanlı 3 puanla tanıştı

PTT 1. Lig'de, TKİ Tavşanlı Linyitspor, 4. haftada dün sahasında karşılaştığı Denizlispor'u uzatma bölümünün son dakikasında attığı golle 4-3 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

24 Eylül 2012 Pazartesi 14:55
Tavşanlı 3 puanla tanıştı
PTT 1. Lig'de, TKİ Tavşanlı Linyitspor, 4. haftada dün sahasında karşılaştığı Denizlispor'u uzatma bölümünün son dakikasında attığı golle 4-3 yenerek bu sezon ilk galibiyetini aldı.

Sezona Samsunspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayla başlayan kırmızı-siyahlılar, bu maçın 89'uncu dakikasında bulduğu golle 1-1 berabere kalarak ilk puanını elde etti.

Daha sonra, Tavşanlı Ada Stadı'nda Boluspor'u konuk eden ''Meteorlar'', 2 kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve 2-2 berabere kaldı.

Çaykur Rizespor ile deplasmanda yaptığı 3'üncü hafta maçında başarılı olamayan Kütahya temsilcisi, rakibini 4-0 yenilerek bu sezon şimdiye kadar tek mağlubiyeti bu maçta gördü.

7 golün 6'sı oyuna sonradan giren futbolculardan geldi

Levent Devrim'in çalıştırdığı TKİ Tavşanlı Linyitspor, sezonun ilk galibiyetini alma hedefiyle dün Tavşanlı Ada Stadı'nda, Denizlispor'un karşısına çıktı.

Maçın ilk yarısı, Kütahya temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ancak ikinci yarı adeta gol düellosu şeklinde geçti ve takımlar ikinci 45 dakikaya 3'er gol sığdırdı.

TKİ Tavşanlı Linyitspor'dan Abdi Aktaş, maç 3-3 devam ederken uzatma bölümünün son dakikasında penaltı vuruşunu kullandı ama Denizlispor kalecisi İsmail Şahmalı ilk hamlede topu çeldi. Aktaş, ikinci kez topa dokunarak takımının 4-3'lük galibiyetini ilan etti.

Maçın en önemli özelliği, toplam 7 golden 6'sının sonradan oyuna giren oyuncular tarafından atılmasıydı. TKİ Tavşanlı Linyitspor'da 29 dakika sahada kalan Abdi Aktaş 2, 26 dakika süre alan Emrah Dağ 1 gol atarken, Denizlispor'da 45 dakika oynayan Bajram Fetai 2, 18 dakika forma giyen Eric Geno Sije Odhiambo 1 gol kaydetti. Maçın diğer golü, TKİ Tavşanlı Linyitsporlu Ferhat Çulcuoğlu'ndan 7'nci dakikada geldi.

5 puanın 3'ünü son dakikalarda kazandı

Sezonun 4 haftasında 5 puana ulaşan TKİ Tavşanlı Linyitspor, son dakikalarda kaydettiği gollerle Samsunspor maçında 1, Denizlispor maçında 2 puan kazandı.

TKİ Tavşanlı Linyitspor, 5. hafta karşılaşmasında 30 Eylül'de Konyaspor'a konuk olacak.
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