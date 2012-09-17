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Tatvan Gençlerbirliği’nin transfer atağı sürüyor

Ankaragücü antrenörü Hakan Keleş'i 1 yıllığına renklerine bağlayarak adından söz ettiren Tatvan Gençlerbirliği Spor, Fildişi Sahilinden Yannıck Alex Kore'yi 1 yıllığına opsiyonlu olarak renklerine bağladı.

17 Eylül 2012 Pazartesi 10:30
Tatvan Gençlerbirliği’nin transfer atağı sürüyor
Bu yıl Bitlis'i hem Türkiye Kupası hem de BAL liginde temsil edecek tek takım olan Tatvan Gençlerbirliği Spor, yapmış olduğu yabancı oyuncu transferi ile de Bitlis'te bir ilki gerçekleştirdi. 21 yıl aradan sonra profesyonel lige çıkan Sarı-Lacivertli ekibin yönetimi hedeflenen başarıların elde edilmesi için kesenin ağzını açtı.
 
Bitlis temsilcisi Fildişi Sahilleri'nden transfer edilen 19 yaşındaki genç futbolcu Yannıck Alex Kore ile 1 yıllık opsiyonlu olarak anlaşarak imza attırdı. Yapılan transferin Bitlis'te bir ilk olduğunu belirten Tatvan Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Muhsin Obalı, gerek Ziraat Türkiye Kupası'nda gerekse BAL liginden hedeflerine ulaşmak için transferlere ağırlık verdiklerini belirterek, Fildişili yıldızla 1 yıllığına opsiyonlu sözleşme imzaladıklarını söyledi.
 
Usta teknik direktör Hakan Keleş'in ardından Fildişi Sahilleri'nden Alex'i Tatvan'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını da belirten Obalı şöyle konuştu:
 
"Yaptığımız bu flaş transferlerle Tatvan'ı futbolda hak ettiği yere getirmeyi hedefliyoruz. Takımı baştan aşağı revize edeceğiz. Bunun içinde 11 yeni futbolcunun transfer edileceğinin müjdesini vermek istiyorum. Bu futbolculardan çoğu Süper Lig'de forma giyen sporculardan oluşacak. Şu anda görüşme halindeyiz. Görüşmelerimiz olumlu geçiyor. İnşallah bu sporcuları en kısa sürede takıma katarak takımımızın gücüne güç katmayı planlıyoruz. İlk sezonumuzdaki en büyük hedefimiz Spor Toto 3. Lig'e çıkmak ve Türkiye Kupası'nda da iyi bir başarı elde etmektir. Biz bunu yapabilecek güçte olduğumuza inanıyoruz."
 
Tatvan Gençlerbirliği Spor'a 1 yıllığına opsiyonlu olarak imza atan Fildişi Sahili oyuncusu Yannıck Alex Kore de, Türkiye'de ve en önemlisi Tatvan Gençlerbirliği Spor gibi yeni kurulan bir takımda 10 numara formasıyla top koşturacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.
 
Başarı için takım halinde çalışacaklarını dile getiren Kore, üçüncü lige yükselmek için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.
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