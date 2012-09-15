Tarsus’u Melisa taşıdı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Play-Out Grubu maçında Tarsus Belediyesi, Güre Belediyesi'ni 76-55 yendi. Melisa, attığı 20 sayıyla maça damga vurdu.
Güre Belediyesi: 55 - Tarsus Belediyesi: 76
Salon: Kadir Has
Hakemler: Altuğ Ekti, Alper Özgök, Tahsin Kuzu
Güre Belediyesi: Ebru, Hanife 7, Şenay, Tuğba 7, Ebru 4, Şirin, Gülnur 10, Nilüfer 4, Deniz 18, Merve, Eren 2, Büşra 3
Tarsus Belediyesi: Deniz 14, Gökçe 10, Dila 5, Seda 6, Yağmur, Gülten 2, Deniz 7, İlknur 4, Melike 8, Melisa 20
1. periyot: 15-15
Devre: 31-38
3. periyot: 33-63