Tarsus, Mersin’i mağlup etti

Antakya Belediyesi'nin İskenderun'da düzenlediği Homend Hoşgörü Basketbol Turnuvası'nın üçüncü maçında Tarsus Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 73-67 yendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi: 67 - Tarsus Belediyesi: 73
Salon: İskenderun Spor Salonu
Hakemler: Serdar Önal, Özkan Talu, Ömer Bozkurt
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Gülşah 9, Avinar 6, Seda 5, Sude 2, Ecem 6, Balim 8, Yağmur, Bahar 21, Merve 10
Tarsus Belediyesi: Deniz Boz 8, Gökçe 15, Seda 4, Gülten 2, Lima 9, Deniz Çolakoğlu, İlknur 5, Melike 4, Melisa 26
1. periyot: 21-22
Devre: 35-46
3. periyot: 51-61