Tarsus Belediyesi TKBL’de

Tarsus ekibinde İlknur Yıldızhan 17 sayı, 18 ribaund, Seda Tabakçı 15 sayı, 13 ribaund double-double yaptı. Burhaniye ekibinde ise Hande Çelebi 17 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Tarsus ekibi bulduğu basketlerle çeyreği 19-38 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyodunda da farklı oyununa devam eden Tarsus Belediyesi devreyi ise 32-57 üstün kapadı. Üçüncü periyotta farkı daha da açan Tarsus son periyoda 40 sayı farkla 40-80 üstün girerken maçtan da 54-106 galip ayrıldı.





SALON: Kadir Has Spor Salonu

HAKEMLER: Alper Özgök, Ali Şakacı, Uğur Özer

BURHANİYE BELEDİYE (54): Cansu Korkmaz 4 (7 ribaund, 2 asist), Mihriban İbek 12 (4 ribaund, 2 asist), Dicle Öztürk 2 (1 ribaund), Şafak Deniz 6 (6 ribaund, 1 asist), Cevriye Sel 9 (2 ribaund, 4 asist), Hande Çelebi 17 (5 ribaund), Özgün Erkeskin 2 (2 ribaund, 1 asist), Aylin Kaya 2 (3 ribaund),

TARSUS BELEDİYE (106): Deniz Boz 3 (1 asist), Gökçe Doğan 8 (1 ribaund, 6 asist), Dila Aşkın 8 (4 ribaund, 5 asist), Seda Tabakçı 15 (13 ribaund, 2 asist), Yağmur Öcal 4 (2 ribaund), Melisa Can 15 (4 ribaund), Gülten Altunbulak 12 (3 ribaund, 4 asist), Deniz Çolakoğlu 15 (9 ribanud, 4 asist), İlknur Yıldızhan 17 (18 ribaund,1 asist), Melike Tuğba Talaslıoğlu 9 (7 ribaund, 3 asist)





1.PERİYOT: 19-38

2.PERİYOT: 13-19

3.PERİYOT: 8-23

4.PERİYOT: 14-26