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Tarsus Belediyesi TKBL’de

Kayseri’de bugün sona erecek olan TKBL Play-Out’ta Tarsus Belediyesi, Burhaniye Belediyesi’ni 54-106 mağlup etti. Bu sonuçla Tarsus Belediyesi 2012-2013 sezonunda Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.

16 Eylül 2012 Pazar 17:15
Tarsus Belediyesi TKBL’de
Tarsus ekibinde İlknur Yıldızhan 17 sayı, 18 ribaund, Seda Tabakçı 15 sayı, 13 ribaund double-double yaptı. Burhaniye ekibinde ise Hande Çelebi 17 sayı ile takımının en skorer ismi oldu.
 
Karşılaşmanın ilk periyodunda rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Tarsus ekibi bulduğu basketlerle çeyreği 19-38 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci periyodunda da farklı oyununa devam eden Tarsus Belediyesi devreyi ise 32-57 üstün kapadı. Üçüncü periyotta farkı daha da açan Tarsus son periyoda 40 sayı farkla 40-80 üstün girerken maçtan da 54-106 galip ayrıldı.

SALON: Kadir Has Spor Salonu
HAKEMLER: Alper Özgök, Ali Şakacı, Uğur Özer
BURHANİYE BELEDİYE (54): Cansu Korkmaz 4 (7 ribaund, 2 asist), Mihriban İbek 12 (4 ribaund, 2 asist), Dicle Öztürk 2 (1 ribaund), Şafak Deniz 6 (6 ribaund, 1 asist), Cevriye Sel 9 (2 ribaund, 4 asist), Hande Çelebi 17 (5 ribaund), Özgün Erkeskin 2 (2 ribaund, 1 asist), Aylin Kaya 2 (3 ribaund),
TARSUS BELEDİYE (106): Deniz Boz 3 (1 asist), Gökçe Doğan 8 (1 ribaund, 6 asist), Dila Aşkın 8 (4 ribaund, 5 asist), Seda Tabakçı 15 (13 ribaund, 2 asist), Yağmur Öcal 4 (2 ribaund), Melisa Can 15 (4 ribaund), Gülten Altunbulak 12 (3 ribaund, 4 asist), Deniz Çolakoğlu 15 (9 ribanud, 4 asist), İlknur Yıldızhan 17 (18 ribaund,1 asist), Melike Tuğba Talaslıoğlu 9 (7 ribaund, 3 asist)

1.PERİYOT: 19-38
2.PERİYOT: 13-19
3.PERİYOT: 8-23
4.PERİYOT: 14-26
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