Tarsus Belediye, Liene Jansone’yi transfer etti

Tarsus Belediye, Letonyalı Liene Jansone'yi kadrosuna dahil etti.





Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1981 doğumlu ve 1.92 boyunda olan Liene, yapılan sağlık kontrolünün ardından ilk antrenmanına çıktı.





Geçen sezon Fransa'da Aix-en-Prevence takımında forma giyen Jansone'nın, Letonya'nın bu yaz katıldığı Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında 13.5 sayı 6.4 ribaund ortalamasıyla oynadığı kaydedildi.





Asbaşkan Hikmet Avşar, kaliteli bir takım oluşturduklarını belirterek, bu sezon iyi bir çıkış yapacaklarını ifade etti.





Takımın yeni sezonda Türkiye Kupası, Türkiye Ligi ve Eurolig olmak üzere 3 kulvarda mücadele edeceğini vurgulayan Avşar, şunları kaydetti:





''Bu nedenle bu yıl daha derin bir kadro kurduk. Tarsus'u her kulvarda en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Çünkü Tarsus bunu hak ediyor. Aramıza yeni katılan Liene Jansone, Eurolig tecrübesi olan bir oyuncu. Takıma faydalı olacağına inanıyoruz.''