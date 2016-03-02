Tarım Bakanı Faruk Çelik Et Fiyatlarına Taban Fiyat Uygulanmasına Rağmen Uymayan Kasaplar Ve Marketler İçin Uyarı Yaptı başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan Ntv kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ntv Para adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



Bu videonun içerdiği konular içerisinde yer alan Tarım Bakanı Faruk Çelik Et Fiyatlarına Taban Fiyat Uygulanmasına Rağmen Uymayan Kasaplar Ve Marketler İçin Uyarı Yaptı başlığıyla verilen haber, Ntv kanalı sorumluğundadır. Haber24.com olarak Tarım Bakanı Faruk Çelik Et Fiyatlarına Taban Fiyat Uygulanmasına Rağmen Uymayan Kasaplar Ve Marketler İçin Uyarı Yaptı başlıklı haberde yeniden iletim dışında herhangi bir sorumluğumuz bulunmamaktadır.



Tarım Bakanı Faruk Çelik Et Fiyatlarına Taban Fiyat Uygulanmasına Rağmen Uymayan Kasaplar Ve Marketler İçin Uyarı Yaptı