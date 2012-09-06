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Tarihteki en acı patlama

Afyonkarahisar’da 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlama tarihteki en acı patlama olarak kayıtlara geçti.

06 Eylül 2012 Perşembe 15:00
Tarihteki en acı patlama

Patlama, geçmişte Türkiye’nin gündemine oturan benzer büyük olayları da akıllara getirdi.

Türkiye, geçmişte en çok patlama haberini Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) barut fabrikasının bulunduğu Kırıkkale’den aldı. Temeli 1925’te atılan MKE’nin 87 yıllık tarihinde çok sayıda patlama oldu. Resmi verilere göre, kurumdaki ilk patlama 18 Haziran 1986’da yaşandı.

7 İTFAİYECİ HAYATINI KAYBETTİ

Yahşihan yakınlarındaki askeri mühimmat deposunda aşırı sıcaktan dolayı yaşanan patlamada 19 kişi yaralanmıştı. MKE’de yaşanan 2’nci patlama ise ilkinden 2 ay kadar sonra yaşanmış, bu patlamada 7 itfaiye eri yangını söndürmek isterken feci şekilde can vermişti. 350 işçinin çalıştığı TNT atölyesinde çıkan yangın, 2,5 ton TNT bulunan binada kuvvetli patlamalara neden olmuş ve halk, büyük korku yaşamıştı. Bu 2 patlamadan sonra 2 Şubat 1988’de yine mühimmat fabrikasında bir patlama yaşanmıştı. Bu patlamada can kaybı olmazken 500 librelik dolum atölyesinde maddi hasar oluşmuştu. 3 Temmuz 1997’de yaşanan patlama ise tüm dünyada yankı uyandırmıştı. Patlamada 1’i işçi 3 kişi hayatını kaybederken Kırıkkale, hayalet şehir olmuştu.

ÇAY MOLASI FACİAYI ÖNLEDİ

Kırıkkale’deki bir diğer patlama ise 28 Ağustos 2008’de yaşanmıştı. MKE barut fabrikası peş peşe 2 patlamayla sarsılmıştı. Büyük bir yangının çıktığı patlama o kadar şiddetliydi ki 500 metre ileride çalışan 3 kişi hayatını kaybetmişti. O sırada işçilerin çay molasında olması ise büyük bir faciayı önlemişti. Olayda kulakları sağır eden 2’nci patlamayla birlikte tesislerde yangın çıkmıştı. Kırıkkale’de yürekleri ağızlara getiren son patlama ise 2 Ocak 2012’de meydana gelmişti. Yahşihan ilçesindeki Mühimmat Ana Depo Komutanlığı Ayırma ve Ayıklama Tesisi’ndeki patlamada 4 kişi hayatını kaybetmişti.

PAMUKOVA CEHENNEME DÖNDÜ

Askeri birliklerde meydana gelen patlamaların bir diğer adresi de Kocaeli oldu. 9 Temmuz 2012’de Gölcük Tersanesi Cephane Bölük Komutanlığı’na bağlı mühimmat bakım onarım deposunda meydana gelen patlama sonucu yangın çıkmış, olayda 4 personel yaralanmıştı. Pamukova’da da bundan tam 17 yıl önce 15’inci Kolordu’ya bağlı 1058’inci mühimmat bölüğünde mühimmatın imhası sırasında yangın çıkmıştı. Olayda bölgede bulunan 72 cephanelikten 8’i yanmış, ilçe şiddetli patlamalar nedeniyle boşaltılmıştı. Ortalığı cehenneme çeviren olayda 10 binlerce tüfek ve havan mermisi ile tonlarca mayın, top, tank ve obüs mühimmatının bulunduğu cephanelikler art arda infilak etmişti. Yangının cephaneliğe sıçramasından kısa süre önce 15 bin kişi evlerinden tahliye edilirken ilçe genelinde büyük korku ve panik yaratan bu olay olası bir facianın eşiğinden dönmüştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar meydana gelmişti.

DÜNYADA DA BENZERLERİ VAR

Türkiye'yi yasa boğan Afyonkarahisar'daki cephanelik patlaması akıllara geçtiğimiz yıl Kıbrıs Rum Kesimi ve İran'da meydana gelen askeri üs patlamalarını getirdi. Güney Kıbrıs'ta deprem etkisi yaratan patlamanın ardından Genelkurmay Başkanı'nın yanı sıra Savunma ve Dışişleri Bakanları istifa etmişti.

Afyonkarahisar'daki patlamanın ardından açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun örnek verdiği gibi Pakistan ve Hindistan'daki askeri üslerde de geçmişte benzer patlamalar meydana geldi. Ancak dünya genelinde en ölümcül vakalar Güney Kıbrıs ve İran'da yaşandı.

Kıbrıs Rum Kesimi'nin Zigi köyündeki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde 11 Temmuz 2011’de mühimmat sandıklarının patlaması sonucu Donanma Komutanı dahil 13 kişi ölmüştü.

İnfilak eden patlayıcılar arasında 2008 yılında İran’dan Suriye’ye giderken Rum makamlar tarafından el koyulan barut dolu konteynırların da bulunması yetkililere yönelik tepkilerin artmasına neden olmuş, olayın ardından Genelkurmay Başkanı Petros Salikidis, Savunma Bakanı Kostas Papakostas ve Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu istifa etmek zorunda kalmıştı.

Yapılan bağımsız soruşturma neticesinde Dimitris Hristofyas’ın da istifası istenmiş ancak Rum lider komisyonun yetkisini aştığını belirtip kitlesel protestolara rağmen görevini bırakmamıştı.

İRAN'DA DA OLDU

İran'ın başkenti Tahran'daki Devrim Muhafızları kışlasında 12 Kasım 2011 meydana gelen patlamada ise 17 asker hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, patlamadan başta Mossad olmak üzere yabancı istihbarat servislerini sorumlu tutmuştu.

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