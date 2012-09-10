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Tarihi zil çaldı

İlkokula başlama yaşının 66 aya çekilmesine ilişkin tartışmalar sürerken, tartışmaların odağındaki minikler bugün dersbaşı yapacak. Eğitimde ’4+4+4’ uygulaması bugün başladı.

10 Eylül 2012 Pazartesi 10:30
Tarihi zil çaldı

Okulla yeni tanışacak anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için, bir hafta süreyle 'uyum eğitimleri' verilecek. Annelerinin eşliğinde okula başlayacak olan minikler, ilk hafta oyun, müzik, resim gibi etkinlikler yapacaklar, okulu ve arkadaşlarını tanıyacaklar. Birinci haftadan sonra çocukların uyumuna göre, annelerin eşlik etmesine son verilebilecek.

Uygulamaya geçiş ile birlikte aralarında 60-66-72 aylık çocukların da bulunduğu toplam 2 milyon 313 bin 888 öğrencinin, oturdukları yere en yakın okula kayıtlar e- okul sistemi üzerinden geçen ay yapıldı. Bu öğrencilerin 1 milyon 750 bini, birinci sınıfa, 563 biniyse ana sınıfına kayıt yaptırdı. Bu sayının kaçının 60-66 ay arasındaki çocuklardan oluştuğu ise henüz açıklanmadı. 60-66 aylık çocuklar ailelerinin isteği üzerine birinci sınıfa başlayabilecek.

RAPOR YOKSA ONAY ARANMAYACAK

30 Eylül tarihi itibariyle 66 aylık olan çocuklarını birinci sınıfa göndermek istemeyen velilerin, devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinden 'fiziken ya da zihnen okula başlamaları uygun değildir' şeklinde rapor almaları gerekiyor. Rapor almayan ailelerin çocukları, anne-babanın onayı aranmaksızın birinci sınıfa başlayacak. Okula uyum eğitimleri bir hafta boyunca günde 3 saat şeklinde verilecek. Öğrenciler bol bol oyun oynayacak, arkadaşlarını tanıyacak. Minik öğrencilerin uyum eğitimlerine başladığı saatlerde Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de Ankara'daki bir okulda, öğrenci, veli ve eğitimcilerle bir araya gelecek.

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