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Tarihi anıta yazıya soruşturma

Tarihi anıta yazıya soruşturma

02 Mart 2016 Çarşamba 18:11
Tarihi anıta yazıya soruşturma

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Roma döneminde yapılan yaklaşık 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'na sprey boyayla yazı yazarak sosyal medya hesabında paylaşan kişi hakkında soruşturma açıldı.

Alınan bilgiye göre, MS 41-54 yıllarında Roma İmparatoru Tiberius Germanious Claudius döneminde yaptırılan ve Anadolu'da benzeri bulunmayan anıta sprey boyayla bir kişinin isminin baş harfi, soyadının tamamı ve "Zalim... :)" yazıldığı tespit edildi.

Yapılan araştırma sonucunda, yazıyı A.U. adlı kişinin yazdığını ve bunu sosyal medya hesabından paylaştığını belirleyen Kaymakamlık ve Müze Müdürlüğü yetkilileri, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Amasra Müze Müdürü Baran Aydın, yaptığı açıklamada, A.U'nun sosyal paylaşım sitesinde elinde sprey boyayla anıt önünde çekilmiş fotoğraf paylaştığını görmeleri üzerine şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını ve kişi hakkında soruşturma açıldığını söyledi.

Anıttaki yazıların düşük basınçlı kum püskürtülmesi yöntemiyle temizleneceğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Bu işlemin ücretini de anıta yazı yazan kişiden idari soruşturma kapsamında tahsil edeceğiz. Anıt, ilçemizin çok önemli tarihi değerlerinden biridir. Yılda yaklaşık 250 bin kişi burayı ziyaret ediyor. Geçtiğimiz aylarda sprey boyayla yazı yazılan kale duvarlarını temizletmiş olmamıza rağmen maalesef Kuş Kayası Anıtı'na da benzeri şekilde yazılar yazıldığını gördük. Anıtın bu şekilde kirletilmesi, çok üzücü bir durum."

- Kuşkayası Yol Anıtı

MS 41-54 yıllarında Roma İmparatoru Tiberius Germanious Claudius döneminde, Doğu Eyaletleri İnşa Ordusu Komutanlığı görevinden sonra yaşam boyu Pontus Valiliğine atanan Gaius Julius Aquilla tarafından yaptırılan anıt, turistlerin ilgisini çekiyor.

Roma dönemine ait ve kemerli niş içine oyma tekniğiyle yapılan anıtta, "toga" giyimli insan figürü ve nişin sağındaki sütunun üzerinde kartal motifi yer alıyor. İki kitabesi bulunan ve kayaların oyulmasıyla oluşturulan anıttaki kartal, Roma askerlerinin sınırsız gücünü temsil ediyor.

Birbirini tamamlayan kitabelerde, 'Devletler arası barış ve dostluk anısına, İmparator Germanious'un yüceliği için Gaius Julius Aquilla, dağı yardı ve bu dinlenme yerini kendi özel ödeneğiyle yaptırdı' ifadesi yer alıyor.

Anahtar Kelimeler:
AydınRomaKartalBartınAmasraKuşkayası
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