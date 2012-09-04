Tarhan’ın kardeşini telefonla aradı

aşbakan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü tarafından kaçırılan AK Parti Hakkari İl Başkanı Mecit Tarhan'ın kardeşi Ramazan Tarhan'ı arayarak, olayın takipçisi olduklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, Ramazan Tarhan'ı telefonla arayarak, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve tüm kurumlar tarafından gereken her şeyin yapıldığını söyledi.

Telefon görüşmesinde Ramazan Tarhan'ın da Başbakan Erdoğan'a olayın duyulduğu andan itibaren sergilenen duyarlılıktan ve gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ettiği, hükümet ve yetkililerin yanı sıra AK Parti teşkilatının da konuyu yakından takip ettiğini ifade ettiği belirtildi.