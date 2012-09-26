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Taraftarlarda görüş ayrılığı

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın performansı taraftarları da ikiye böldü. Bir grup tepkisini daha da artırırken, bir grup perşembe günü tesislere giderek takıma ve hocasına destek verme kararı aldı

26 Eylül 2012 Çarşamba 08:20
Taraftarlarda görüş ayrılığı
Fenerbahçe’de, Trabzonspor beraberliği sonrası tartışmalar daha da alevlendi, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve takımın performansı taraftarı görüş ayrılığına itti.
 
Bir grup taraftar Kocaman’a her koşulda arka çıkıp, takımı da desteklemek üzere 27 Eylül Perşembe günü Can Bartu Tesisleri’nin yolunu tutma kararı alırken, bir grup taraftarın sert eleştirileri ise devam ediyor.
 
3 Temmuz sürecinde kahraman ilan edilen ve Başkan Aziz Yıldırım tutukluyken, süreci iyi idare ettiği ve takımı şampiyonluğa oynattığı için yere ğöğe sığdırılamayan Teknik Direktör Kocaman, bu sezon Süper Kupa’yı Galatasaray’a karşı kaybetmesi, Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi ve şu ana kadar da Türkiye Ligi ile Avrupa Ligi’nde yaşadığı puan kayıpları nedeniyle istifanın eşiğine geldi.
 
Başkan Aziz Yıldırım’a yakınlığı ile de bilinen bir grup taraftar ise Kocaman’ı sonuna kadar destekleyip, görevinde kalmasını sağlamak için çeşitli eylem kararı aldı. Fenerbahçe’nin bu kadro ve yapılan yatırımla çok daha başarılı olmasını ve gidişatın iyi olmadığını savunan Fenerbahçelilerin sayısı ise azımsanmayacak derecede çoğaldı.
 
Kocaman’ı istifaya davet eden gruplarla, onu sonuna kadar destekleyen grup arasında yaşanan fikir ayrılığı özellikle internet üzerinde atışmalara neden olurken, bu konuda Fenerbahçe’nin hemen her koşulda desteklenmesini, kişilerin tartışılmasını istemeyen bir başka grup da düşüncelerini taraftara yayıyor.
 
Bu arada Başkan Yıldırım’ın, Trabzonspor maçı sonrası hocasıyla bir kez daha bir araya geldiği ve her konuda arkasında olduğunu tekrarladığı öğrenildi.
 
Kaynak: Milliyet / Yusuf Kobal 
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