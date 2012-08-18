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Tanjevic: ’’Rakibe saygı duymazsanız, sorun yaşarsınız’’

(A) Milli Basketbol Takımı Antrenörü Bogdan Tanjevic, ''Rakibe tam anlamıyla saygı duymazsanız, sorun yaşayabiliyorsunuz'' dedi.

18 Ağustos 2012 Cumartesi 21:15
Tanjevic: ’’Rakibe saygı duymazsanız, sorun yaşarsınız’’
(A) Milli Basketbol Takımı Antrenörü Bogdan Tanjevic, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk karşılaşmada Belarus'u 77-74 yendikleri maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, son derece iyi hazırlanmış bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirterek, ''Belarus, ilk maçında Çek Cumhuriyeti'ne karşı bugünkü kadar üst düzey bir basketbol oynamamıştı. Açıkçası maçın başlarında rakip bizi şaşırttı. Rakibe tam anlamıyla saygı duymazsanız, sorun yaşayabiliyorsunuz. Biz de böyle bir sıkıntıdan dolayı potansiyelimizin tamamını yansıtamadık'' diye konuştu.

3. çeyrekte istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarının altını çizen Tanjevic, şunları söyledi:

''3. çeyrekte iyi savunma yaptık ve hızlı hücumlardan sayılar ürettik. 12 sayılık farkı yakalayınca da maçı kazandığımızı düşündük. Son topu atamasaydık ve maç uzatmaya gitseydi, ne olurdu diye kendime sormadan duramıyorum. Çünkü bu tür maçlarda geriden gelen veya deplasmanda oynayan takımlar kazanma adına daha şanslı olur. Gruba galibiyetle başladık. İkinci maçımızda mükemmele yakın bir takım olan İtalya ile deplasmanda oynayacağız. Sonuçta Portekiz'i 52 sayıyla yenmiş bir takımla mücadele edeceğiz. Şimdi dinleneceğiz ve sonra hazırlıklarımıza devam edeceğiz.''

Belarus cephesi

Belarus Milli Takım Antrenörü Andrei Krivonos ise iyi mücadele ettiklerini ve iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

 Konsantrasyon kayıplarından dolayı hatalar yaptıklarını anlatan Krivonos, ''3. çeyrekte rakibe kolay sayı bulma şansı verdik. 12 sayı geri düşmemize rağmen maça ortak olmayı bildik. Hatta kazanma şansı da yakaladık, ama son saniyelerde yediğimiz basketle maçı kaybettik'' diye konuştu.
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