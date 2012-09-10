Tanjevic’in milli takım karnesi

(A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nda Çek Cumhuriyeti ile yarın (11 Eylül) deplasmanda yapılacak karşılaşmada, Türkiye'nin başında 152. milli maçına çıkacak.





Tanjevic yönetiminde yaptığı 151 maçta 86 galibiyet alan Türkiye, 65 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.





(A) Milliler, tarihindeki en büyük başarıyı Tanjevic döneminde elde etti. 2010 yılında Türkiye'de yapılan 16. Dünya Şampiyonası'nda finale çıkmayı başaran ''12 Dev Adam'', finalde ABD'ye 81-64 yenilerek, gümüş madalya aldı.





Milliler, Tanjevic yönetiminde çıktığı son 16 resmi maçta 12 galibiyet alırken, 4 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.





62. resmi maçına çıkıyor





(A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, yarınki Çek Cumhuriyeti karşılaşmasıyla birlikte milli takımın başında 62. resmi maçını oynayacak.





''12 Dev Adam'', Tanjevic döneminde yaptığı 61 resmi maçta 39 galibiyet, 22 yenilgi aldı.





Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 yenilgi





Türkiye, Tanjevic döneminde yaptığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarında 3 yenilgi aldı.





Tanjevic yönetiminde 19 eleme grubu maçı yapan milliler, 16 galibiyet alırken, 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.





34. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Bosna-Hersek, Estonya ve Hollanda ile (E) Grubu'nda yer alan ''12 Dev Adam'', 6 maçını da kazanarak, finallere katılmaya hak kazandı.





36. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa, Ukrayna ve Belçika ile (C) Grubu'nda mücadele eden Tanjevic yönetimindeki Türkiye, yine 6 maçını da kazanarak, finallere katılma hakkı elde etti.





2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nda ise milliler, şu ana kadar yaptığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi aldı.