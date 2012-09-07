Tanjevic’in karnesi

(A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, 2013 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nda Portekiz ile yarın deplasmanda yapılacak karşılaşmada, Türkiye'nin başında 151. milli maçına çıkacak.





Tanjevic yönetiminde yaptığı 150 maçta 85 galibiyet alan Türkiye, 65 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.





(A) Milliler, tarihindeki en büyük başarıyı Tanjevic döneminde elde etti. 2010 yılında Türkiye'de yapılan 16. Dünya Şampiyonası'nda finale çıkmayı başaran ''12 Dev Adam'', finalde ABD'ye 81-64 yenilerek, gümüş madalya aldı.





Milliler, Tanjevic yönetiminde çıktığı son 15 resmi maçta 11 galibiyet alırken, 4 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.





61 resmi maçta 38 galibiyet





(A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, yarınki Portekiz karşılaşmasıyla birlikte milli takımın başında 61. resmi maçını oynayacak.





''12 Dev Adam'', Tanjevic döneminde yaptığı 60 resmi maçta 38 galibiyet, 22 yenilgi aldı.





Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 yenilgi





Türkiye, Tanjevic döneminde yaptığı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçlarında 3 yenilgi aldı.





Tanjevic yönetiminde 18 eleme grubu maçı yapan milliler, 15 galibiyet alırken, 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.





34. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Bosna-Hersek, Estonya ve Hollanda ile (E) Grubu'nda yer alan ''12 Dev Adam'', 6 maçını da kazanarak, finallere katılmaya hak kazandı.





36. Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ise Fransa, Ukrayna ve Belçika ile (C) Grubu'nda mücadele eden Tanjevic yönetimindeki Türkiye, yine 6 maçını da kazanarak, finallere katılma hakkı elde etti.





2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri (F) Grubu'nda ise milliler, şu ana kadar yaptığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi aldı.